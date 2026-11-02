Descendió Nueva Chicago: perdió contra Chacarita y jugará en la Primera B Metropolitana en 2027

El Torito de Mataderos cayó 2-0 en el duelo directo por la permanencia en la Primera Nacional. El Funebrero y Patronato se salvaron.

Este lunes por la tarde, Nueva Chicago descendió a la Primera B Metropolitana. En una jornada histórica y con dos partidos en simultáneo, el elenco de Mataderos cayó 2-0 contra Chacarita -en un duelo directo por la permanencia- por la última fecha de la Primera Nacional y perdió la categoría. Al mismo tiempo, Patronato se salvó por empatar ante Atlético Rafaela.

El plantel de Nueva Chicago en la Primera Nacional 2026. (@NuevaChicago)

Luego de un primer tiempo en el que pasó poco y nada, todo cambió a los 6 minutos del complemento. Alexis Domínguez desbordó por derecha, tiró el centro atrás y Maxi Meléndez convirtió el 1-0 que significó un fuerte desahogo en San Martín, ya que valió la permanencia del Funebrero y a la vez hundió al Torito, un histórico rival.

GOL DE CHACARITA para ponerse en ventaja frente al Torito.



Con este resultado, Nueva Chicago estaría DESCENDIENDO. 🔻 pic.twitter.com/89jZ5uRhRv — Primera Nacional (@Primeranaciona) November 2, 2026

Prácticamente de inmediato, a los 10 minutos del segundo tiempo, Nicolás Pantaleone marcó el 2-0. A través de la pelota parada, Cristian Guanca ejecutó un excelente tiro de esquina desde la izquierda y el defensor ganó de cabeza para sentenciar la historia en San Martín. Así, Chacarita se salvó y condenó a Chicago al descenso (mientras Patronato se salvó también).

🤯 OTRO GOL DE CHACARITA PARA PONERSE 2-0. Dos goles en ¡CINCO MINUTOS!



Nueva Chicago necesita que Atlético de Rafaela le gane a Patronato para NO DESCENDER. pic.twitter.com/aEQu4cORmN — Primera Nacional (@Primeranaciona) November 2, 2026

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Tal era la temperatura en Chicago, que Thiago Ocampo increpó a su propio entrenador al ser reemplazado en el complemento. Mientras salía del campo de juego, la joya de apenas 18 años le dijo a Gastón Lotito: “Te voy a cagar a trompadas, cagón“. Y como si no fuera suficiente, sobre los últimos minutos, Román Zalazar se fue expulsado.

"Cagón"



Por el cruce entre el jugador de Chicago Thiago Ocampo y el DT Gastón Lotito. pic.twitter.com/diu38vNpjO — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 2, 2026

Un dato importante a tener en cuenta es que Chicago estuvo varias veces en la Primera B Metropolitana, por lo que no se trata de la primera vez que participa en la tercera división del fútbol argentino. De hecho, en el pasado reciente ocurrió entre el 2008 y 2012 de manera ininterrumpidamente y luego también en la temporada 2013/14.

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La tabla de posiciones de la Primera Nacional 2026