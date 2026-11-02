Las 5 decisiones de Nicolás Ramírez que marcaron el Superclásico

El árbitro fue protagonista absoluto en La Bombonera, con decisiones cuestionables y sin poder llevar la conducción del partido.

Desde el lado de River, durante toda la semana previa al Superclásico, el foco estuvo puesto en el arbitraje. Sabido es que el Millonario no tiene una buena relación con la AFA y la intención fue atajarse antes del tiempo o “tener la guardia alta”, como tantas veces dijo Marcelo Gallardo. Nicolás Ramírez fue el encargado de impartir justicia en La Bombonera y tuvo una actuación para el olvido.

Más allá de las polémicas más claras, la realidad es que Ramírez prácticamente nunca tuvo el control del partido. Protestas de los jugadores de ambos equipos casi de manera permanente, insultos, gestos ampulosos, reclamos desde los bancos de suplentes y un detalle para nada menor: desde el VAR le cantaron varias jugadas en las que no debió haber intervenido, tanto para un lado como para el orto.

Nicolás Ramírez, rodeado por jugadores de River y Boca. (Foto: Getty).

Más allá de la débil personalidad del árbitro a la hora de conducir el partido, hubo cinco decisiones que marcaron el curso del encuentro y casi todas ellas fueron equivocadas. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la diferencia de criterios con cada equipo ante jugadas similares.

Las 5 decisiones polémicas de Ramírez

EXPULSIÓN A MARTÍNEZ QUARTA

Con el Superclásico cursando sus primeros minutos, Lucas Martínez Quarta quedó mano a mano con Miguel Merentiel, luego de una gran asistencia de Ascacibar. El futbolista de River derriba al de Boca, pero Ramírez no cobra nada. Tras ser llamado por el VAR, el juez revisa la jugada, cobra falta y expulsa al marcador central del Millonario por cortar una ocasión manifiesta de gol. En esta oportunidad, la decisión del árbitro fue correcta.

¡MALAS NOTICIAS PARA RIVER EN EL ARRANQUE DEL SUPERCLÁSICO! LUCAS MARTÍNEZ QUARTA SE FUE EXPULSADO POR ESTE AGARRÓN A MERENTIEL.



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DI LOLLO TOMA A RIVERO EN EL GOL DE BOCA

Lautaro Di Lollo rompió el cero a los 28 minutos del primer tiempo. Tras una gran ejecución de Sebastián Villa de un tiro de esquina, el marcador central de Boca se impone a Lautaro Rivero dentro del área y conecta un cabezazo cruzado que deja sin opciones a Santiago Beltrán. La polémica aparece cuando se ve cómo el jugador del Xeneize sujeta al del Millonario ante de cabecear, pero Ramírez ni siquiera la revisó en el VAR.

¡DE CABEZA, DI LOLLO PUSO EL 1-0 PARA BOCA!



El defensor del Xeneize ganó de arriba y metió un gran cabezazo para el festejo en la Bombonera ante River.#LPFxTNTSports#SuperclásicoxTNTSports pic.twitter.com/kPQQ2AcRma — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2026

NO SACARLE LA SEGUNDA AMARILLA A PAREDES

Leandro Paredes jugó un gran Superclásico. En el primer tiempo fue amonestado y en la segunda mitad debió recibir la segunda tarjeta amarilla tras una dura infracción a Tomás Galván. Ramírez vio la jugada, cobró la falta a favor del Millonario, pero el capitán de Boca no fue amonestado en una jugada que claramente ameritaba tarjeta.

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¡TODO RIVER PIDIÓ LA SEGUNDA AMARILLA PARA PAREDES POR ESTA INFRACCIÓN!



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¿PENAL A OTAMENDI?

Apenas dos minutos después de la falta de Paredes que ameritaba tarjeta amarilla, todo River pidió penal sobre Nicolás Otamendi. El Millonario tuvo un córner a favor, Ota y Di Lollo peleaban por la posición, cuando el marcador central de Boca lo toma claramente de la camiseta. Para Ramírez ni siquiera ameritó ir a revisar la jugada al VAR.

¿Y ESTO? ¡RIVER PIDIÓ PENAL POR ESTE AGARRÓN DE DI LOLLO A OTAMENDI!



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ROJA A MONTIEL Y DIFERENCIA DE CRITERIOS

A los 33 minutos del complemento, River sufrió la segunda expulsión. Gonzalo Montiel le entró duro a Lautaro Blanco y Ramírez no dudó a la hora de mostrarle la tarjeta roja. Si bien fue una falta dura, la entrada es de costado y con una tarjeta amarilla hubiese sido suficiente.

ROJA PARA MONTIEL Y RIVER SE QUEDÓ CON 9



Ramírez expulsó al defensor del Millonario por una dura infracción sobre Blanco.#SuperclásicoxTNTSports#LPFxTNTSports pic.twitter.com/2Q23mfmbBF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2026

Lo curioso es que Nicolás Ramírez fue sumamente drástico con Gonzalo Montiel, pero no con Lautaro Blanco, quien a las 11 minutos del complemento había cometido una infracción prácticamente igual ante Tobías Andrada, pero para el juez había sido solamente tarjeta amarilla. Claro está que la de Blanco era para amarilla, pero con ese criterio, la del lateral derecho de River también tendría que haber sido sancionada de la misma manera.

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