River hoy: las 5 polémicas de Ramírez y pedido de rescisión para Martínez Quarta

Todas las novedades del Millonario de este lunes 2 de noviembre, a días de visitar a Aldosivi por la fecha 16 de la Zona B del Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 2 de noviembre de 2026, el día posterior al Superclásico que quedará marcado por el escándalo arbitral. Las 5 polémicas de Nicolás Ramírez en el duelo ante Boca, el pedido de los hinchas para que Martínez Quarta no juegue más en el club, los reemplazantes de los expulsados de cara al choque contra Aldosivi y qué necesita para ser local en los octavos del Clausura.

Las 5 polémicas de Ramírez en el Supreclásico

Desde el lado de River, durante toda la semana previa al Superclásico, el foco estuvo puesto en el arbitraje. Sabido es que el Millonario no tiene una buena relación con la AFA y la intención fue atajarse antes del tiempo o “tener la guardia alta”, como tantas veces dijo Marcelo Gallardo. Nicolás Ramírez fue el encargado de impartir justicia en La Bombonera y tuvo una actuación para el olvido.

LAS 5 POLÉMICAS DE RAMÍREZ QUE CONDICIONARON EL SUPERCLÁSICO

La expulsión de Martínez Quarta

Falta de Di Lollo en el gol de Boca

Paredes no recibió la segunda amarilla

Posible penal a Otamendi

La expulsión de Montiel y la diferencia de criterios con una falta similar de Lautaro Blanco

A Ramírez se le fue el partido de las manos. (Foto: Getty).

Los hinchas piden la salida de Martínez Quarta

Lucas Martínez Quarta volvió a demostrar que no está a la altura de este momento de River. El presente es complejo, complicado y es imperioso que los futbolistas, especialmente los de experiencia, transmitan calma y no desesperación. El marcador central, que se había limpiado de tarjetas para poder jugar el Superclásico, se fue expulsado a los 9 minutos del primer tiempo.

Luego de quedar muy mal parado defensivamente, Lucas Martínez Quarta quedó mano a mano con Miguel Merentiel y, tras un pase largo, el central de River lo toma al girar. En primera instancia, Nicolás Ramírez -de pésimo arbitraje- no cobró nada, pero luego revisó la jugada en el VAR y expulsó al jugador de River.

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Fiel a su estilo, Martínez Quarta se marchó de la cancha realizando gestos a la hinchada de Boca. Otra clara muestra que no comprende en absoluto el contexto en el que está. La expulsión del central hizo que Ponzio deba reestructurar el equipo: salió Beltrán e ingresó Rivero, que minutos más tarde perdió la marca de Di Lollo en el gol del local, el único del partido.

La expulsión de Martínez Quarta fue determinante para que River pierda el Superclásico, pero eso no exime de responsabilidad a sus compañeros, que en más de 90 minutos no patearon el arco ni siquiera una vez. Así y todo, la cara de la derrota es la del marcador central nacido en Mar del Plata, que regresó al club en enero de 2025 a cambio de, nada más y nada menos, que 7 millones de dólares.

Los hinchas de River se expresaron en las redes sociales. En cuanto el Millonario subió a su cuenta oficial el resultado del Superclásico, la inmensa mayoría de los comentarios apuntaban contra el pésimo arbitraje de Nicolás Ramírez y también contra Lucas Martínez Quarta. Críticas, cuestionamientos y un pedido claro: rescisión de contrato para el marcador central.

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Quiénes reemplazarán a los expulsados vs. Aldosivi

El próximo jueves, River visitará a Aldosivi en Mar del Plata a partir de las 15 horas. Ponzio no podrá contar con Montiel y Martínez Quarta, expulsados ante Boca. Sus reemplazantes serán Giovanni González y Lautaro Rivero. La probable formación para visitar al Tiburón es: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Lautaro Rivero. (Foto: Getty).

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Qué necesita para jugar de local en octavos y el posible rival

La derrota en el Superclásico dejó secuelas en River. Si bien el foco estuvo puesto en el pésimo arbitraje de Nicolás Ramírez, la realidad es que el equipo de Leonardo Ponzio no mostró nada en La Bombonera. Es cierto que la temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta condicionó todo, que el equipo no haya pateado al arco es síntoma de la falta de rebeldía que tiene.

Así y todo, el empate de Belgrano ante Barracas Central lo dejó en la cuarta posición de la Zona B del Torneo Clausura. De mantener esa posición -no tiene chances de escalar- jugará los octavos de final en condición de local y, hoy en día, su rival es Lanús, quien pareciera que va a permanecer en la quinta posición de la Zona A.

River visitará a Aldosivi el próximo jueves a las 15 horas por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura. Si los de Núñez ganan, prácticamente se aseguran la cuarta posición, ya que la diferencia de gol que tiene con Belgrano -tiene los mismos punto y visita a Gimnasia en La Plata en la última- y con Barracas Central es importante. Por lo que todo indica que si el Millonario se impone ante el Tiburón, aunque sea por la mínima, será local en los octavos.

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Si River termina cuarto en la Zona B, su rival será el quinto de la Zona A, que hoy en día es Lanús y todo indica que así seguirá siendo ya que detrás tiene a Newell´s, a tres puntos, pero con una diferencia de gol -a favor del Granate- amplia. Ahora bien, si Defensa y Justicia cae ante Independiente de local y frente a Boca en la última fecha, si Lanús gana su duelo de la próximo jornada ante Central Córdoba, el rival del Millonario será el Halcón.

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