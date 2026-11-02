Boca hoy: los 5 títulos que puede ganar, el elogio de Riquelme a Villa y más

Boca le ganó a River en La Bombonera y no solo se quedó con el Superclásico por tercera vez consecutiva, sino que también clasificó a la próxima Copa Libertadores. Además, sigue peleando por cinco títulos en la temporada, y Riquelme elogió a Villa.

Los 5 títulos que podría ganar Boca antes de fin de año

Este domingo por la tarde, Boca venció 1-0 a River por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Con gol de Lautaro Di Lollo y tras las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, el Xeneize se quedó con el Superclásico, volvió a ser puntero de la Tabla Anual y también selló la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Cabe recordar que sigue vivo en todos los frentes, por lo que todavía está en condiciones de conseguir varias consagraciones antes de cerrar la temporada. De hecho, en los próximos días y semanas se define todo, lo que significa que cada encuentro es trascendental para el desenlace del conjunto que comanda tácticamente Rodolfo Arruabarrena.

Riquelme elogió a Villa luego de la victoria de Boca

En La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, con gol de Lautaro Di Lollo, Boca le ganó 1 a 0 a River en el Superclásico y de esta manera no solo se aseguró la clasificación a la próxima Copa Libertadores, sino que también quedó a un paso de ganar el título de la tabla anual.

Luego del encuentro, el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, habló en una entrevista con TyC Sports, en donde se refirió al presente que está atravesando el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena, y también le dedicó unas palabras de elogio a Sebastián Villa.

Boca mostró la intimidad del festejo en el vestuario tras ganarle a River

Boca le ganó 1 a 0 el Superclásico a River con gol de Lautaro Di Llolo y no solo logró clasificar a la próxima edición de la Copa Conmebol Libertadores, sino que también está a un paso de conseguir el título de la tabla anual y así cortar una racha de más de tres años sin ser campeón.

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Horas posteriores a la victoria ante su máximo rival, la cuenta oficial del Xeneize en X (ex Twitter), publicó un video en el que mostró la intimidad de los festejos de los futbolistas comandados por Rodolfo Arruabarrena. “Ya todos saben que la Boca está de joda”, fue titulado el posteo.

La respuesta de Riquelme a las denuncias de River por el arbitraje

En La Bombonera, Boca Juniors consiguió un triunfo clave por 1-0 ante River Plate en el marco de la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El gol de Lautaro Di Lollo dejó al club de la Ribera a solo una victoria de la conquista de la Tabla Anual y selló su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Del otro lado, en el Millonario dispararon contra el arbitraje de Nicolás Ramírez. Los jugadores criticaron su labor en zona mixta, algo que también hizo Stéfano Di Carlo, presidente de la institución, a través de las redes sociales.

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Tras los festejos en el vestuario, Juan Román Riquelme, mandatario de Boca, habló con TyC Sports sobre las sensaciones de la victoria y expuso una postura contraria con respecto al arbitraje.