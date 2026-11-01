Franco Colapinto y Pierre Gasly le dieron más de 7 millones a Alpine tras el GP de México

El argentino terminó octavo y el francés décimo, por lo que ambos volvieron a sumar puntos en la Fórmula 1

Y un día… ¡Volvieron los puntos! Luego de cuatro carreras fuera del top 10, Franco Colapinto volvió a sumar en el GP de México al terminar en el puesto 8 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pierre Gasly finalizó en el décimo lugar y también sumó un punto en la carrera.

Con estos resultados a favor, los dos pilotos sumaron un total de 5 unidades para Alpine y le dieron más de 7 millones de dólares a la escudería. Es que la Fórmula 1 reparte dinero por cada punto que gana un piloto al término de cada carrera, por lo que las cinco unidades que acumularon le dieron un jugoso pozo al equipo con sede en Enstone.

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En concreto, cada punto vale U$D1.465.910, por lo que Gasly le dio esa cantidad por su 10° lugar y Colapinto un total de U$D5.863.640 por el octavo conseguido. En total, fueron U$D7.329.550 para Alpine en el GP de México.

Cabe destacar que Oscar Piastri, quien terminó por delante de Colapinto en el séptimo lugar, será investigado por un choque con Arvid Lindblad y podría ser penalizado. De ser así, tanto Franco como Gasly podrían ganar algunas posiciones y algunos millones más.

¿Cuánto vale cada punto ganado en una carrera de la Fórmula 1?

Durante la temporada 2025 de la Fórmula 1, la FIA destinó un monto récord para los puntos que cada escudería obtenía carrera a carrera. El pozo total en la campaña pasada fue de 3.870 millones, repartidos equitativamente punto por punto.

Teniendo en cuenta que se distribuyen 101 puntos por Gran Premio y 36 por Sprint, y a eso hay que multiplicarlo por los 24 GP de la temporada y las seis minicarreras. Por ende, en total se disputan 2.640 puntos por año entre los pilotos.

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Aplicando las matemáticas a la cuestión, cada punto que se obtiene en la F1, partiendo de la base del pozo de 2025 (3.870 millones de dólares), simboliza U$D1.465.910. Es decir, una sola unidad en la Fórmula 1 es casi un millón y medio de dólares.

Los valores para 2026 pueden variar, ya que la F1 tiende a modificar sus premios año tras año y se revelan a fin de cada temporada. Además, esta temporada habrá 22 carreras y no 24, ya que se suspendieron los GP de Arabia Saudita y Bahréin por el conflicto de Medio Oriente. Sin embargo, los montos repartidos el año anterior sirven como panorama para cada escudería.

Los millones que gana cada piloto por GP, según la posición

Posición Puntos Millones por GP/Sprint (en U$D) 1° 25 pts 36.647.750 2° 18 pts 26.386.380 3° 15 pts 21.988.650 4° 12 pts 17.590.920 5° 10 pts 14.659.100 6° 8 pts 11.727.280 7° 6 pts 8.795.460 8° 4 pts 5.863.640 9° 2 pts 2.931.820 10° 1 pt 1.465.910 — — — Sprint 1° 8 pts 11.727.280 Sprint 2° 7 pts 10.261.370 Sprint 3° 6 pts 8.795.460 Sprint 4° 5 pts 7.329.550 Sprint 5° 4 pts 5.863.640 Sprint 6° 3 pts 4.397.730 Sprint 7° 2 pts 2.931.820 Sprint 8° 1 pt 1.465.910

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Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 380 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 261 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 259 puntos George Russell (Mercedes) – 250 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 245 puntos Lando Norris (McLaren) – 221 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 150 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 79 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 43 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 31 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026