El arbitraje bajo la lupa: insultos y polémicas en 5 de los 11 partidos que se jugaron en la fecha 15

Ramírez, Mastrángelo y Merlos fueron algunos de los árbitros que recibieron críticas por su rendimiento.

La fecha 15 del Torneo Clausura continúa desarrollándose y en los primeros partidos que se disputaron el arbitraje dejó bastante tela para cortar, debido a distintas decisiones polémicas que marcaron el curso y el resultado. En este sentido, en 5 de los 11 encuentros, hubo reclamos de los equipos.

El más fuerte de todos fue el Superclásico que Boca le ganó a River. Allí el Millonario se quejó del rendimiento de Nicolás Ramírez, debido a que este expulsó antes de los 10 minutos a Lucas Martínez Quarta, y luego le mostró la roja a Gonzalo Montiel. En total, el colegiado tuvo cinco jugadas polémicas.

Luego de esto, en los empates entre Vélez y San Lorenzo por 2 a 2, de Estudiantes ante Instituto por 3 a 3 y de Belgrano contra Barracas Central 2 a 2, sumado a la victoria de Rosario Central ante Sarmiento de Junín por 2 a 1, también se contemplaron protestas por los arbitrajes.

En la igualdad entre el Fortín y el Ciclón, desde el elenco de Liniers se quejaron por el arbitraje de Facundo Tello, ya que este, tras un llamado del VAR, anuló el gol de Ronaldo Martínez que significaba el 3 a 1 parcial. Además, Guillermo Barros Schelotto vio la tarjeta roja y pidieron por una expulsión a Auzmendi a causa de un codazo contra Robertone.

LA ROJA QUE PIDIÓ VÉLEZ: Auzmendi le pegó un codazo a Robertone y fue amonestado por Tello en el empate 2-2 del Fortín y San Lorenzo. pic.twitter.com/70qLVI80hD — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

Por el lado de Estudiantes, también explotaron por el arbitraje de Hernán Mastrángelo, quien expulsó a Santiago Núñez en el segundo tiempo, sumado también al gol anulado a Marcos Rojo sobre el final del partido, que significaba la remontada y victoria agónica 4 a 3.

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DE NO CREER… Marcos Rojo marcó el 4-3 de Estudiantes ante Instituto en UNO, pero fue anulado por offside.



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“Es difícil hablar del arbitraje, creo que lo vimos todos. Es bravo cuando parece que hay dos reglamentos”, dijo Fernando Machado, ayudante de campo del entrenador Alexander Medina, para quejarse por el arbitraje que perjudicó al Pincharrata en condición de local.

En el empate 2 a 2 contra Barracas Central, Lucas Passerini, autor de los dos tantos de Belgrano, también apuntó contra el arbitraje de Bryan Ferreyra debido a que este adicionó cinco minutos, mientras que el empate del Guapo llegó en el sexto minuto, que no tuvo que jugarse.

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LA POLÉMICA EN EL GIGANTE DE ALBERDI: el árbitro Ferreyra agregó un minuto más a lo ya adicionado, Barracas Central ejecutó el córner y llegó el gol de Demartini para el 2-2 agónico del Guapo contra Belgrano en la fecha 15 de la Zona B del #TorneoClausura. pic.twitter.com/QtEjnGwogD — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

“Todo el fútbol argentino piensa lo mismo. Se jugó hasta que lo empate Barracas, hoy quedó demostrado. Nosotros nos rompemos todo, pero no nos puede hacer jugar un minuto más… Mucha impotencia y mucha bronca porque laburamos, entrenamos y que hoy te vengan a robar así duele mucho”, fueron las palabra del delantero para quejarse.

Finalmente, el otro partido plagado de polémicas fue la victoria de Rosario Central ante Sarmiento de Junín. En este duelo, desde el Kiwi explotaron con Andrés Merlos, debido a que en primera instancia expulsó a Renzo Orihuela por un presunto toque contra Enzo Copetti.

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LA PRIMERA ROJA PARA SARMIENTO ANTE ROSARIO CENTRAL: ¿estuvo bien expulsado Orihuela por Merlos? pic.twitter.com/gEJTafrrEp — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2026

Minutos más tarde, Santiago Salle resbaló e impactó contra el tobillo de Gastón Ávila, por lo que fue amonestado por Merlos, pero tras un llamado de José Carreras en el VAR, el árbitro cambió de parecer y le mostró la roja, dejando así al equipo local con 9 jugadores. Tras el partido, todo el staff de Sarmiento fue a pedir explicaciones en mitad de cancha.

EXPULSADO SALLE EN SARMIENTO



Merlos le sacó roja directa al jugador del Verde por una falta sobre Ávila.



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