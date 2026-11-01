Las chicanas de Boca a River tras ganar el Superclásico: “Con la azul y la amarilla”

Con el gol de Lautaro Di Lollo, el Xeneize venció 1-0 al Millonario y sumó el tercer triunfo consecutivo contra su clásico.

Este domingo por la tarde, Boca venció 1-0 a River por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Con gol de Lautaro Di Lollo y tras las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, el Xeneize se quedó con el Superclásico, volvió a ser puntero de la Tabla Anual y clasificó a la Copa Libertadores 2027. En ese sentido, hubo chicanas en las cuentas oficiales.

Una por una, todas las chicanas de Boca a River

“Ya todos saben que La Boca está de joda”, sostuvo el CM en la cuenta oficial de Boca, junto a video de los futbolistas ingresando y en el vestuario, luego del triunfo en el Superclásico. La frase corresponde a la canción que continúa: “Y River llora“. Como si no fuera suficiente, también agregó el tema del momento que suele hacer con edits del Xeneize.

YA TODOS SABEN QUE LA BOCA ESTÁ DE JODAAAAA pic.twitter.com/OsW5ENtGda — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 2, 2026

“Los cazafantasmas”, escribió la cuenta oficial de Boca en inglés. Con una imagen de Lautaro Di Lollo -autor del único gol-, Miguel Merentiel, Milton Delgado y Leonel Flores, el CM aprovechó la temática de Halloween. No solo eso, sino que también significó un mensaje encriptado por el ‘Fantasma de la B‘, la típica cargada a raíz del descenso en 2011.

“Boca jugó a lo Boca”, deslizó la cuenta oficial de Boca. Como se sabe, es el inicio de la frase de Diego Armando Maradona que se inmortalizó tras el Superclásico que ganó el Xeneize en 1997 en el Monumental. “Boca jugó a lo Boca y River jugó a lo River. Ellos hicieron un gran primer tiempo, pero en el segundo se les cayó la bombacha“, sostuvo Pelusa en aquel entonces.

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Boca jugó a lo Boca. 👊 pic.twitter.com/0pQ4rbBBas — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 2, 2026

“En casa y afuera. El doble de lindo”, manifestó nuevamente la cuenta oficial en inglés. Esta vez, las fotos las protagonizan Di Lollo y Leandro Paredes, en alusión a los dos Superclásicos del 2026 que terminaron en victorias de Boca por 1-0. La curiosidad también radica en que ambos futbolistas festejaron besando al escudo de la camiseta.

Home and away. Twice as nice. 💙💛💙 pic.twitter.com/aeqxGxfpHE — Boca Juniors (@BocaJrsEN_) November 1, 2026

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“Con la azul y la amarilla”, soltó en una clara referencia al cántico de la hinchada de Boca contra el Millonario. Dicha canción, dice: “A River cuando lo bailo, lo bailo de noche y día, a River lo vuelvo loco…“. No conforme con eso, agregó una canción al video y la letra expresa: “Usó mi cabeza como un revólver e incendió mi conciencia con sus demonios. Me vi llegando tarde, tarde a todo“.

Con la azul y la amarilla 🇸🇪 pic.twitter.com/ecmWXR7Y1Q — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 1, 2026

Durante la semana, River anunció todos los árbitros del Superclásico en una evidente maniobra de Guardia Alta en su lucha contra la Asociación del Fútbol Argentino. Una vez finalizado el partido, la cuenta en inglés usó el mismo formato pero con futbolistas de Boca, elogiando a los que mejor rendimiento tuvieron sobre el campo de juego.

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La chicana de Boca a River tras el Superclásico.

“3/3”, añadió también la cuenta oficial. En esta oportunidad, claramente hizo hincapié en que Leandro Paredes ganó los 3 Superclásicos que jugó desde que regresó a Boca y al fútbol argentino a mediados de 2025. Desde allí hasta la fecha, el Xeneize venció 2-0, 0-1 y 1-0 a River, siendo dos en La Bombonera y el del medio en el Monumental.