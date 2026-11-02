D’Onofrio volvió a disparar contra la AFA y propuso una solución para los arbitrajes: “Manipulan el fútbol”

El Superclásico en La Bombonera desató un escándalo entre los gigantes del fútbol argentino. Mientras Boca Juniors celebra la victoria y se prepara para buscar el título de campeón anual, en River Plate no cesan las denuncias contra la AFA y el arbitraje de este domingo.

Durante el encuentro, Rodolfo D’Onofrio atacó al organismo presidido por Chiqui Tapia y a la terna liderada por Nicolás Ramírez en este Superclásico. A más de 24 horas del partido, la espuma no bajó y el expresidente del Millonario profundizó en charla con TN.

“Hay que hablar de quiénes son los que manipulan el fútbol y quiénes son los que nos hacen no tener confianza. Y ellos sin ningún tipo de duda son las autoridades de la AFA. No sé quiénes, pero la responsabilidad mayor la tiene el presidente. Después cada uno sabrá qué responsabilidad tiene, pero en toda organización el presidente es el responsable directo. Después se podrá decir que la culpa la tienen otros o que la culpa no la tiene ninguno, pero realmente es muy feo lo que estamos viviendo”, disparó D’Onofrio.

Y siguió: “Da la casualidad que a veces se da siempre con los mismos equipos y casi con los mismos árbitros. No sé si la palabra es robar, en el fútbol decimos eso, pero están manipulando los resultados y están manipulando quién gana y quién pierde. Es muy difícil ir a jugar un partido en el que sabes que en cualquier momento la sanción puede ser en contra tuya”.

Claudio Tapia, presidente de AFA.

La propuesta de D’Onofrio para el arbitraje

“Creo que habría que hacer a los árbitros independientes, que no dependan de un poder ejecutivo. Que tengan independencia y que no los elijan quienes gobiernan de turno porque pueden cometer errores”, puso sobre la mesa el exdirectivo.

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La postura de D’Onofrio sobre Ramón Díaz y River

En diálogo con A24, el expresidente de la institución de Núñez no esquivó uno de los temas del momento: el deseo de un gran sector de hinchas de River que quieren que Ramón Díaz se haga cargo del equipo.

“En River Ramón dejó una muy buena imagen. Si el presidente de River decide traer a Ramón Díaz, voy a apoyar a que traiga a Ramón Díaz. Pero en este momento es Ponzio. Sería tonto que los hinchas de River atacáramos a quien se prestó a esto. Es un ídolo de River. Yo lo tuve 6 años como capitán y es un caballero”, soltó D’Onofrio.

Y continuó con su defensa al entrenador interino: “Yo soy porteño. ¿Sabés qué tiene de bueno Ponzio? Que no es porteño. Es un tipo de campo, del interior. Cuando hablás con él sentís olor a vaca. Es un tipo sano. Cuidémoslo. Ha hecho un esfuerzo para hacer esto. No lo culpemos de algo. Ganó muchos partidos”.

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