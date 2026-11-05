El incómodo momento que vivió Otamendi en la llegada de River a Mar del Plata

El Millonario fue recibido por su gente en la puerta del hotel en el que concentró en la antesala de su visita a Aldosivi.

River quiere dejar atrás el golpe sufrido en el Superclásico. Este jueves, a partir de las 15 horas, visitará a Aldosivi en Mar del Plata por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura con la misión de ganar para asegurar el cuarto puesto en la tabla de su grupo y así poder definir, al menos los octavos de final, en el Estadio Monumental.

Los dirigidos por Leonardo Ponzio llegaron a Mar del Plata el pasado miércoles por la noche y fueron recibidos por un importante número de hinchas que se hicieron presentes en la puerta del hotel donde el Millonario concentró. Los jugadores salieron a saludar, sacarse fotos y firmar algunos autógrafos.

Quien vivió un momento incómodo fue Nicolás Otamendi, quien se acercó a la zona de vallas para estar cerca de los hinchas. El capitán lo hizo con una gorra puesta, pero uno de los presentes se la quiso sacar. Ota la apretó fuerte con su mano y evitó perderla. Instantes después se quedó mirando a la zona, aunque no dijo nada al respecto.

🧢 ⚪🔴 ¡LE QUISIERON SACAR LA GORRA A OTAMENDI!



En la llegada de River a Mar del Plata, el defensor Millonario vivió este particular momento.



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La probable formación de River

Si bien resta la confirmación de Leonardo Ponzio, el Millonario saldría a jugar ante Aldosivi con: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Los hinchas de River recibieron al plantel en la puerta del hotel en Mar del Plata. (Foto: Prensa River)

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Las distintas posibilidades para que haya Superclásico en octavos de final

Boca 1° y River 8°: Boca debe ganar por una diferencia de dos goles y esperar que Instituto pierda. River debe perder ante Aldosivi y tienen que ganar Sarmiento, Independiente Rivadavia, mientras que a Belgrano y Barracas Central les alcanzará con empatar para superar al Millonario.

Boca 2° y River 7°: Boca debe ganar y que Instituto no pierda o bien puede empatar y esperar a que Vélez no gane. River debe perder ante Aldosivi, que Sarmiento o Independiente Rivadavia ganen, mientras que si Belgrano y Barracas Central empatan ya lo superan.

Boca 3° y River 6°: Si Boca pierde ante Defensa y Justicia y Vélez no suma de a tres, el Xeneize quedará tercero en la Zona A. Si River empata o pierde contra Aldosivi, Belgrano y Barracas empatan o ganan y Sarmiento e Independiente Rivadavia no suman de a tres, el Millonario quedará en la sexta posición.

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Boca 4° y River 5°: Si Boca cae ante Defensa y Justicia en La Bombonera y Vélez gana su partido ante Unión, los de Arruabarrena quedarán cuartos en la Zona A. River quedará quinto si empata o pierde ante Aldosivi, mientras que si Belgrano o Barracas empatan o ganan -solamente uno de ellos- y Sarmiento e Independiente Rivadavia no ganan, de esa manera los de Ponzio serán quintos.

La Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Defensa – 47 puntos Estudiantes LP – 46 puntos Independiente – 44 puntos Barracas Central – 44 puntos Huracán – 41 puntos

Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2026

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