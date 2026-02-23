¿Ramón Díaz puede ser el elegido para reemplazar a Marcelo Gallardo como técnico de River?

A través de un emotivo video, Marcelo Gallardo confirmó este lunes que renuncia a su cargo de entrenador de River Plate. Golpeado por los malos resultados, el Muñeco se despedirá el jueves de los hinchas al dirigir su último partido ante Banfield en el Estadio Monumental.

Mientras el final de este segundo ciclo genera sensaciones encontradas entre los seguidores del club de Núñez, la danza de nombres para encontrar a su reemplazante ya está en marcha. Hay entrenadores fuertes en carpeta, pero destaca un ídolo entre los pedidos de los hinchas.

Se trata de Ramón Ángel Díaz, uno de los máximos ídolos de la institución, que ya tuvo la oportunidad de dirigir al equipo en tres oportunidades. Su situación actual lo posiciona como un firme candidato, aunque no está entre los más considerados por la dirigencia.

Sin embargo, nunca hay que descartar a Ramón, sobre todo cuando se encuentra como agente libre. El DT viene de finalizar en noviembre su paso por Inter de Porto Alegre, por lo que está disponible para tomar un nuevo desafío.

Además, los hinchas del Millonario manifiestan a menudo que esperan un nuevo regreso del riojano al banco del Estadio Monumental. En las encuestas de BOLAVIP, es valorado entre las opciones más elegidas por los seguidores del club.

Eduardo Coudet, el DT que más consenso reúne entre la dirigencia de River

El Chacho no fue el único nombre que se puso sobre la mesa. En Núñez también gustan los perfiles de Santiago Solari, que actualmente trabaja en Real Madrid en un rol de Director de Fútbol Profesional, también el que gusta es Pablo César Aimar, pero la realidad es que actualmente se encuentra mentalizado en la Selección Argentina en su rol de ayudante de campo de Lionel Scaloni.

Publicidad

Publicidad

ver también Los números de Marcelo Gallardo en River

Cuándo es la despedida de Gallardo en River

Su última función en este segundo ciclo cmo entrenador será el jueves 26 de febrero a las 19.30 en el duelo entre River y Banfield en el Estadio Monumental por la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026.

Datos clave