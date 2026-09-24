Colapinto llega a Bakú con la confianza por las nubes y con un objetivo claro: ganarle a Gasly

Luego de su enorme actuación en Madrid y tras darle una paliza a su compañero de equipo, el argentino va por más en la Fórmula 1.

A prepararse porque se vienen tres fines de semana consecutivos de Fórmula 1, arrancando con el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú. En ese contexto, Franco Colapinto llega a un circuito que le es familiar, que le trae muy buenos recuerdos porque es donde empezó a marcar su historia grande dentro de la categoría más importante del automovilismo mundial.

Sí, en Bakú, el argentino corrió dos ediciones y les ganó en la clasificación a sus compañeros de equipo. Aquel primer Gran Premio que corrió, ganándole a Albon en Williams. Y, el año pasado, con el Alpine sin desarrollo, desplazando a Gasly. Por ende, llega invicto en clasificaciones ante sus compañeros y luego del antecedente que viene de vivir en Madrid, donde le dio una paliza al francés.

Colapinto llega a un circuito donde no hay que perder de vista los objetivos de Alpine y de él mismo. Es verdad que uno lo ve en Madrid y se ilusiona con que este paquete nuevo que ha traído y que funciona muy bien lo va a poner otra vez en esa misma posición, pero tanto Colapinto como Alpine se encuentran en un momento donde sueñan con acercarse a los cuatro equipos más grandes de la Fórmula 1.

Por empezar, el objetivo para Colapinto debe ser, primero y principal, ganarle a Gasly. Ganarle principalmente en la clasificación, mostrar que puede ser más rápido a una vuelta. Era el punto que se le pedía hace varios meses y lo ha mejorado, creciendo y demostrando en el último Gran Premio de España lo que puede dar y enfocándose en maximizar la clasificación y después la carrera.

Toda la Fórmula 1 se vive a través de la pantalla de Disney+

Después, Colapinto tiene que pelear por ese quinto lugar. Es decir, contra Audi y contra Racing Bulls, tratando de que Alpine sume más puntos que ellos en un fin de semana en el cual habrá mucho para probar y para ver. Debe estar sí o sí en Q2 y con posibilidades de meterse en Q3. No es una batalla ganada, una batalla que ya se superó, sino una batalla que se debe dar cada fin de semana. Y, sí, después soñar con los cuatro de adelante.

Publicidad

Paralelamente, algo que se necesita en este tipo de circuitos es confianza. Y, en este momento, Colapinto llega a Bakú con la confianza por las nubes. Porque, cuando vos tenés un fin de semana como el que tuvo el argentino en Madrid, llegás a Azerbaiyán creyéndote capaz de todo, incluso de salir airoso de toda esa parte trabada que tiene.

Súper interesante lo que se viene este fin de semana, el primero de tres seguidos de carrera. Eso les pone mucha presión a los equipos, a las fábricas, a los simuladores, a los mecánicos, a la logística, a la creación y a la fabricación de piezas. Es un momento complejo para la temporada de Fórmula 1 y para nosotros sumamente divertido.

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 1

9:00 a 10:00 – Práctica Libre 2

Publicidad

Viernes 25 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 3

9:00 a 10:00 – Clasificación

Sábado 26 de septiembre