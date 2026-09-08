Woiski abrió la puerta a un regreso a River y confesó lo duro que fue la situación de Cantilo

A mediados de 2025, River apostó por Alex Woiski, un futbolista argentino de origen español que llegaba libre desde Mallorca. El delantero nunca logró establecerse en Primera, estuvo en Reserva, luego fue apartado y finalmente fue separado junto a varios de sus compañeros para entrenar de manera diferenciada en Cantilo.

Tras rescindir su contrato con River, Woiski firmó con Deportivo Táchira y ya tuvo su debut en el elenco venezolano. En diálogo con DSports, el delantero recordó su paso por el Millonario: “Cuando estuve entrenando con la Pimera, me sentía al nivel y tenía esperanzas de poder sumar minutos. Por un tema de suerte no se me dio y bajé a reserva, en donde por ahí no tenía la confianza del entrenador y eso dificultó todo”.

Por otro lado, contó cómo se enteró de la decisión de ser apartado en el predio de Cantilo: “Nos enteramos por la carta esa de que teníamos que ir a Cantilo, y fue una experiencia extraña. Un club como River, para mí el más grande de América, tomó una decisión llamativa e incorrecta. Al final, el club se dio cuenta y ayudó a que se puedan concretar las salidas de los futbolistas y estoy agradecido al club por eso”.

El deseo de volver a River

“Me sentía y me siento hincha de River más allá de todas las circunstancias. No haberme podido mostrarme ante el hincha de River es algo triste, pero es una puerta que hoy se cerró y que en un futuro se puede abrir. Me encanta como se vive el fútbol en Argentina y me gustaría volver a vivirlo en algún futuro, si es en River mejor. La puerta está abierta porque es un mercado que me interesa“, agregó Alex Woiski.

Además, dijo: “La intención siempre fue sumar minutos en Primera División, venía de dos o tres meses sin jugar en Mallorca por un tema contractual, pero no se pudo dar. Tuve lesiones en el tobillo y en el isquiotibial y eso me dificultó todo. Cuando llegué, me sorprendieron Nacho Fernández y el Pity Martínez. Son dos jugadores que tenía una técnica impresionante“.

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“Estar en River fue una gran experiencia, aprendí mucho de jugadores muy experimentados y de gran talla. Por un tema de lesiones, no pude tener minutos en Primera y jugué en reserva. Había un grupo muy cercano con referentes que son un ejemplo. Me llevo todas las enseñanzas del Muñeco y de Biscay. Me tocó ir a Cantilo y estuvimos un mes y medio entrenando al máximo”, cerró Woiski.

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