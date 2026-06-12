Falcao, emocionado al recordar su paso por River: “Etapa maravillosa”

El Tigre se formó en la cantera del Millonario y allí dio sus primeros pasos en Primera División, dejando un gran recuerdo en los hinchas.

Históricamente, el hincha de River tiene un cariño especial por los pibes de su cantera. En el semillero del Millonario se formaron muchos de los grandes cracks de todos los tiempos. Ángel Laburna, Alfredo Di Stéfano, Norberto Alonso, Ariel Ortega son algunos de los ejemplos más importantes, pero no fueron los únicos. Más acá en el tiempo aparecen nombres de la talla de Radamel Falcao García Zárate, que llegó desde Colombia cuando era un adolescente y se formó en Núñez.

Falcao llegó a Argentina en 2001 desde Colombia, se instaló en la pensión de River y allí finalizó su etapa formativa. En 2005 debutó en Primera División, en 2006 tuvo su explosión y hasta 2009 vistió la casaca del Millonario. Dejó un grato recuerdo entre los hinchas y siempre que puede hablara maravillas de su paso por Núñez.

En diálogo con ESPN, Radamel Falcao recordó con gran emoción su paso por River: “Fue una etapa maravillosa y muy linda de mi vida. Compartir con toda esa cantidad de chicos, que muchos llegaron a profesional, grandes jugadores del fútbol mundial. Otros no tuvieron al posibilidad”.

Además, agregó: “Crecer y competir con ellos, porque no solamente eran amigos sino también mis competidores. Fueron los que me ayudaron a que mi nivel creciera. Esa etapa en River me enseñó mucho, muchos valores que me dio el club, que me ha dado este deporte y los aprendí conviviendo con todos ellos. Es algo maravilloso que me ha enseñado no solo para el fútbol sino también para la vida”.

Radamel Falcao ganó el Clausura 2008 en River. (Foto: Getty).

Falcao y un nuevo rol en el Mundial

El Tigre de Santa Marta sigue activo en Millonarios, pero en el receso entre un torneo y otro en el fútbol colombiano, el delantero integra el equipo de ESPN y forma parte de las transmisiones para dicha cadena en Colombia. Algo similar sucede en Argentina en el mismo medio con las incorporaciones de Marcelo Gallardo y Carlos Tevez.

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