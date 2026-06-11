Habrá junta de la dirigencia con el representante del jugador que se encuentra de vacaciones en Corrientes y allí se planteará la condición necesaria para su continuidad.

La profunda depuración del plantel profesional de River ya anunciada por su presidente Stéfano Di Carlo, que podría alcanzar hasta a 15 futbolistas, tiene a Maximiliano Salas muy pendiente de conocer cómo se resolverá su futuro tras no haber logrado estar a la altura de los casi 10 millones de dólares que pagó el club para su fichaje procedente de Racing.

Licenciado por Eduardo Coudet como el resto de los futbolistas, el delantero de 28 años se encuentra en Corrientes, pasando días junto a su familia, pero está pendiente de una reunión clave que, según pudo saber Bolavip, mantendrá este mismo jueves su representante Hernán Berman con la dirigencia del Millonario.

Salas tiene contrato con River hasta diciembre de 2029 y el deseo de revertir su situación quedándose a pelear por un lugar, lleguen los refuerzos que lleguen como competencia en el ataque. Pero el desenlace de la historia todavía está por resolverse y para ellos deberá evaluar las opciones que le ofrece la dirigencia.

Para continuar defendiendo la camiseta del Millonario, el delantero debería aceptar una reducción salarial del cincuenta por ciento que le sería planteada al agente en la reunión de este jueves. En caso de no aceptarlo, le marcarán la salida y deberá buscar nuevo destino.

Salas se encuentra de vacaciones en Corrientes junto a su familia.

En River quieren definir la situación de Maximiliano Salas antes de la pretemporada que tendrá lugar en Alicante, España, etapa para la que buscarán tener resuelto tanto el grueso de las incorporaciones como de las bajas según había avisado Di Carlo.

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Los números de Maxi Salas en River

Desde su arribo al club en julio del año pasado, procedente de Racing, Maximiliano Salas disputó un total de 37 partidos oficiales con la camiseta de River, primero a las órdenes de Marcelo Gallardo y luego con Eduardo Coudet como DT.

Fue titular en 23 de esos encuentros y contabilizó 2.133 minutos en cancha, con aporte de 7 goles y 2 asistencias. Además, vio en 6 oportunidades la tarjeta amarilla y fue expulsado una vez.

Data clave

Maximiliano Salas costó casi 10 millones de dólares en su traspaso desde Racing.

costó casi 10 millones de dólares en su traspaso desde Racing. Reducción salarial del 50% es la condición de River para su continuidad.

es la condición de River para su continuidad. Diciembre de 2029 es la fecha de vencimiento de su contrato actual.