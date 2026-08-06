Tras ganar 5.9 millones en Atlético de Madrid, esto ganará Thiago Almada en River

El campeón del mundo se convertirá en la compra más cara de la historia del fútbol argentino.

La llegada de Thiago Almada a River sacude el mercado de pases del fútbol argentino. El campeón del mundo, con apenas 25 años, dejará Atlético de Madrid para ponerse la banda roja, siendo un refuerzo estelar para las filas de Eduardo Coudet y con un salario acorde a su jerarquía…

Con su salida del equipo español, el futbolista surgido en Vélez Sarsfield deja el salario de 5,9 millones de dólares anuales que le daba el Atleti. Sin embargo, el dinero que ganará en Núñez está lejos de quedarse atrás del que recibía en el Viejo Continente.

Según pudo saber Bolavip, Almada cobrará una suma que rondará los 5 millones de dólares por año en el Millonario. De esta manera, más allá de dejar a un gigante europeo, será uno de los futbolistas mejores pagos del fútbol sudamericano.

Cuánto paga River por Thiago Almada

Sin demasiado lugar en Atlético de Madrid, el volante ofensivo surgido de las divisiones inferiores de Vélez y con pasado también en Atlanta United, Botafogo y Olympique de Lyon comenzó a buscar alternativas para su futuro, con la misión de tener continuidad y de seguir creciendo. Así fue como se vio tentado por la opción de River, club que desembolsará 20 millones de euros por él.

Cabe aclarar que el Millonario se quedará con la totalidad del pase del volante ofensivo. Además, su contrato será por tres años y medio. El Colchonero tendrá una cláusula de recompra de 40 millones.

Los refuerzos de River en este mercado

Nicolás Otamendi

Mauro Arambarri

Giovanni González

Rafael Borré

Lucas Beltrán

Ángel Correa

Tobías Andrada

Francisco Ortega

Thiago Almada