Flamengo define el futuro de Matías Viña, el último relegado por River en Cantilo

El elenco brasileño es dueño del pase del futbolista y tendrá que definir si queda colgado en el Millonario o lo cede nuevamente.

Con la inminente salida de Fabricio Bustos, quien está cerca de rescindir su contrato con River, Matías Viña quedará como el único futbolista marginado del plantel que quedará entrenando en soledad en el Predio de Cantilo, a la espera de definir cómo seguirá su carrera.

En este sentido, Flamengo deberá ser el responsable de conseguir un nuevo club para el lateral que fue mundialista con la Selección de Uruguay, ya que es la institución dueña de su pase, teniendo en cuenta que en el Millonario está a préstamo y no hará uso de la opción de compra.

Para definir el futuro de Viña, el elenco brasileño tiene dos opciones. La primera de ellas es lograr un entendimiento para rescindir con River y conseguirle un nuevo club, ya sea para cederlo a préstamo por una temporada más, o bien vender un porcentaje de su pase.

La otra opción, y posiblemente más viable, es que quede colgado en River durante los próximos meses, ya que de esta manera se ahorra la negociación tanto para rescindir su contrato como para transferirlo a otra institución en el cierre del mercado de pases.

Pensando en posibles mercados para Viña, en Rusia cierra este jueves 10, mientras que en México y Brasil finaliza el viernes 11. Por otro lado, también podría abrirse una opción en Grecia, ya que lo quiso Olympiacos y allí la ventana termina el próximo martes 15.

¿Qué fue de los jugadores apartados en Cantilo?

Paulo Díaz : rescindió y se fue a Atlanta United.

: rescindió y se fue a Atlanta United. Maximiliano Meza : rescindió y se fue a Independiente.

: rescindió y se fue a Independiente. Kevin Castaño : cedido a préstamo a Atlético Mineiro con obligación de compra.

: cedido a préstamo a Atlético Mineiro con obligación de compra. Santiago Lencina : cedido a préstamo a Burgos.

: cedido a préstamo a Burgos. Ian Subiabre : cedido a préstamo a Tigre.

: cedido a préstamo a Tigre. Maximiliano Salas : cedido a préstamo a Independiente Rivadavia.

: cedido a préstamo a Independiente Rivadavia. Kendry Páez : interrumpió su préstamo y regresó a Chelsea, que le busca destino.

: interrumpió su préstamo y regresó a Chelsea, que le busca destino. Germán Pezzella : rescindió y se fue a Peñarol.

: rescindió y se fue a Peñarol. Matías Galarza Fonda : cedido a Inter Miami con obligación de compra por objetivos.

: cedido a Inter Miami con obligación de compra por objetivos. Giuliano Galoppo : cedido a préstamo a Atlanta United.

: cedido a préstamo a Atlanta United. Alex Woiski : rescindió y se fue a Deportivo Táchira.

: rescindió y se fue a Deportivo Táchira. Fabricio Bustos: rescindirá su contrato.

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