A diez días de su salida de River, la mala noticia que recibió Kendry Páez en Chelsea: “No está en nuestros planes”

El futuro del ecuatoriano parece lejos de estar resuelto luego de cortar su vínculo con el Millonario tras varios días como uno de los colgados en Cantilo.

El pasado 29 de agosto, se confirmó la salida de Kendry Páez de River luego de un paso fugaz por la institución de Núñez. El prometedor ecuatoriano llegó a principios de 2026 para convertirse en el refuerzo sorpresa de Marcelo Gallardo y ser la carta ofensiva del equipo millonario.

Sin embargo, Kendry no hizo pie ni con el histórico DT ni con Eduardo Coudet en su reemplazo, por lo que se convirtió en uno de los futbolistas que entrenaron apartados en el predio de Cantilo desde su regreso del Mundial hasta que se resolvió su salida.

Lo cierto es que el surgido en Independiente del Valle volvió a Chelsea tras no ser tenido en cuenta en River, pero su futuro no parece tener un panorama muy alentador. Con casi todos los mercados cerrados, Páez no tiene claro su próximo destino y corren serias chances de quedarse en el cuadro londinense. Aunque claro, sin tener oportunidades en el primer equipo.

Es que en las últimas horas habló el entrenador de Chelsea, Xabi Alonso, sobre Kendry, de quien dejó un testimonio revelador: “En este momento no forma parte de la plantilla del primer equipo. No está en nuestros planes”, señaló galardonado técnico español.

Por esta declaración, más la escasa cantidad de destinos posibles, parece ser que el mediapunta ecuatoriano no tendrá un nuevo destino y tendrá que quedarse, hasta fin de año, relegado en Chelsea y en su equipo sub 21.

Kendry Páez en su paso por River

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¿Cómo fue el paso de Kendry Páez por River?

En una negociación relámpago, Kendry Páez llegó a River a comienzos de 2026. Chelsea lo sacó de Racing de Estrasburgo y decidió cederlo a préstamo al Millonario por un año. Tras jugar 14 partidos, marcar un gol y brindar una asistencia, el club de Núñez optó por apartarlo antes del inicio del Mundial.

Kendry disputó el Mundial 2026 con la camiseta de Ecuador y luego regresó a Buenos Aires. Se estuvo entrenando de manera apartada en el predio de Cantilo y finalmente el pasado viernes se concretó su regresó a Chelsea, club dueño de su pase que lo volverá a prestar en este mercado.

El mensaje de Kendry Páez cuando se dio su salida de River

A través de sus redes sociales oficiales, Kendry Páez se despidió de River con una serie de imágenes de su paso por el club y un mensaje de agradecimiento: “Hoy termina una etapa importante para mí. Me llevo muchas experiencias, aprendizajes y momentos que me van a servir para todo lo que viene en mi carrera”.

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“Gracias al club, a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que estuvieron conmigo en el día a día. Y especialmente gracias a la hinchada de River por el cariño que me demostraron desde que llegué. Siempre lo voy a valorar. Me voy agradecido y con mucho respeto por todos. Les deseo siempre lo mejor. Gracias, River Plate”, completó el ecuatoriano.

En síntesis