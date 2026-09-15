Matías Viña llegó a Cruzeiro y destrozó a la dirigencia de River: “Hay gente que no está a la altura”

Matías Viña, último futbolista en abandonar el predio de River en Cantilo, fue presentado oficialmente como refuerzo de Cruzeiro. El uruguayo fue consultado sobre su reciente salida del Millonario y no dudó en apuntar contra las autoridades del club luego de haber estado dos meses apartado.

“Nadie me informó de la situación. Me pusieron obstáculos para impedir mi salida. Estaba dispuesto a rescindir el contrato para regresar a Brasil. También quiero agradecer a Flamengo, porque siempre estuvieron disponibles para resolver la situación que estaba viviendo allí”, expresó.

Y continuó: “No me refiero a la institución. River es un gran club, pero hay gente allí que no está a la altura. Tenía contrato hasta fin de año. Podrían haberme dicho simplemente: “No te vamos a comprar, porque hay una obligación si alcanzas el 50% del tiempo de juego”. Lo habría entendido, habría buscado una solución para irme amistosamente y no me habría quedado dos meses como me trataron”.

“River no aceptó muchas cosas, no estaban de acuerdo con Flamengo. Se resolvió el último día del mercado de pases“, expresó el lateral izquierdo, que terminó rescindiendo con el club de Núñez para volver a ser cedido al conjunto de Belo Horizonte.

El paso de Matías Viña por River

Viña llegó a River a comienzos de 2026 a pedido de Marcelo Gallardo. El Muñeco quería tener una alternativa para Marcos Acuña y optó por el lateral uruguayo que venía de ser campeón de la Copa Libertadores con Flamengo. El charrúa tuvo buenos y malos partidos -como el resto de sus compañeros- pero a mitad de año apareció en una lista de jugadores apartados que no serían tenidos en cuenta de cara al segundo semestre. En su ciclo en Núñez jugó 14 partidos, no hizo goles, no brindó asistencias y fue expulsado en una oportunidad.

¿Qué fue de los jugadores apartados en Cantilo?

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