Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Galarza Fonda podría irse de River en este mercado: el importante equipo argentino que lo busca

Después de un pésimo primer semestre, el paraguayo quiere tener continuidad para llegar con ritmo a la Copa del Mundo 2026.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Matías Galarza Fondo, futbolista paraguayo de River.
© GettyMatías Galarza Fondo, futbolista paraguayo de River.

Mientras todos los cañones apuntan a un mercado de pases ambicioso por los posibles refuerzos que mejorarán el plantel de cara al 2026, en River también tienen lugar las salidas. Y aunque todavía es una verdadera incertidumbre su futuro, Matías Galarza Fonda es el protagonista de una nueva novela que tendrá más novedades con el correr de los días esta ventana de fichajes.

Luego de concretar las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno que significan un claro salto de calidad en las variantes del mediocampo, el paraguayo queda aún más relegado que antes. Para colmo, su primer semestre en el Millonario es para el olvido debido a que mostró una versión muy alejada de aquel volante que brillaba en Talleres, por lo que perdió lugar en la consideración del DT.

Lo cierto es que su representante admitió que hay una oferta de Vélez para llevárselo en este mercado de pases. En comunicación exclusiva con Fútbol a lo grande de la radio AM 1080, Regis Marques confesó que se desarrolló una reunión entre los dirigentes de River y del Fortín para empezar a negociar diferentes cuestiones y marcar posturas sobre el interés por el zurdo.

Matías Galarza Fonda, futbolista de River Plate.

Matías Galarza Fonda, futbolista de River Plate.

Durante la entrevista que brindó al medio ya mencionado anteriormente, su agente hizo referencia a la posibilidad de pasar al conjunto de Liniers y expresó: “Veo con buenos ojos que tenga minutos“. Además, con sutiliza también reveló cuál es el máximo objetivo de Galarza Fonda para el futuro. “Antes del Mundial tiene que jugar Mati, el solo tiene que estar enfocado en jugar“, deslizó.

Si bien el oriundo de Asunción de 23 años apenas lleva 6 meses en el Millonario y sería una rápida salida prácticamente sin chances de cambiar su actualidad, esta fue la postura que hizo pública su representante. En cuanto a la misma cuestión, Vélez niega esta información, aunque bien podría tratarse de un intento de mantener el hermetismo y acelerar lo máximo posible las tratativas.

Publicidad
Matías Galarza Fonda, futbolista paraguayo de River. (Getty Images)

Matías Galarza Fonda, futbolista paraguayo de River. (Getty Images)

Nueva pérdida de capital para River: Franco Alfonso se va libre en este mercado de pases

ver también

Nueva pérdida de capital para River: Franco Alfonso se va libre en este mercado de pases

Cabe recordar que Galarza Fonda tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2028, tal como firmó a mediados de 2025 cuando llegó a River. En ese momento, la dirigencia destinó 4,5 millones de euros por el pase del futbolista que hasta el momento disputó un total de 14 partidos oficiales en los que no convirtió ningún gol y tampoco brindó asistencias a sus compañeros.

DATOS CLAVE

  • Regis Marques, agente de Matías Galarza, admitió la existencia de una oferta de Vélez hacia River por el futbolista.
  • Marques fue tajante sobre la necesidad de Galarza: “Veo con buenos ojos que tenga minutos… antes del Mundial tiene que jugar Mati“.
  • Aunque desde el Fortín intentan mantener el hermetismo y niegan la operación para no entorpecer las charlas, el interés por sumar un volante es real.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Riquelme confirmó a Úbeda como DT, pero creo que Boca se encamina hacia su cuarto año consecutivo sin títulos

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Fue campeón en Argentina, eligió a Newell's antes que a Boca, tiene una golosinería y es influencer de asados
Fútbol Argentino

Fue campeón en Argentina, eligió a Newell's antes que a Boca, tiene una golosinería y es influencer de asados

River ofertó a Flamengo por Matías Viña: los detalles
River Plate

River ofertó a Flamengo por Matías Viña: los detalles

Cristiano Ronaldo sueña con una despedida en el Bernabéu: "A lo mejor pueda pasar algo"
Fútbol europeo

Cristiano Ronaldo sueña con una despedida en el Bernabéu: "A lo mejor pueda pasar algo"

Los 20 futbolistas argentinos más valiosos del mundo al cierre del 2025
Fútbol europeo

Los 20 futbolistas argentinos más valiosos del mundo al cierre del 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo