Galarza Fonda podría irse de River en este mercado: el importante equipo argentino que lo busca

Mientras todos los cañones apuntan a un mercado de pases ambicioso por los posibles refuerzos que mejorarán el plantel de cara al 2026, en River también tienen lugar las salidas. Y aunque todavía es una verdadera incertidumbre su futuro, Matías Galarza Fonda es el protagonista de una nueva novela que tendrá más novedades con el correr de los días esta ventana de fichajes.

Luego de concretar las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno que significan un claro salto de calidad en las variantes del mediocampo, el paraguayo queda aún más relegado que antes. Para colmo, su primer semestre en el Millonario es para el olvido debido a que mostró una versión muy alejada de aquel volante que brillaba en Talleres, por lo que perdió lugar en la consideración del DT.

Lo cierto es que su representante admitió que hay una oferta de Vélez para llevárselo en este mercado de pases. En comunicación exclusiva con Fútbol a lo grande de la radio AM 1080, Regis Marques confesó que se desarrolló una reunión entre los dirigentes de River y del Fortín para empezar a negociar diferentes cuestiones y marcar posturas sobre el interés por el zurdo.

Matías Galarza Fonda, futbolista de River Plate.

Durante la entrevista que brindó al medio ya mencionado anteriormente, su agente hizo referencia a la posibilidad de pasar al conjunto de Liniers y expresó: “Veo con buenos ojos que tenga minutos“. Además, con sutiliza también reveló cuál es el máximo objetivo de Galarza Fonda para el futuro. “Antes del Mundial tiene que jugar Mati, el solo tiene que estar enfocado en jugar“, deslizó.

Si bien el oriundo de Asunción de 23 años apenas lleva 6 meses en el Millonario y sería una rápida salida prácticamente sin chances de cambiar su actualidad, esta fue la postura que hizo pública su representante. En cuanto a la misma cuestión, Vélez niega esta información, aunque bien podría tratarse de un intento de mantener el hermetismo y acelerar lo máximo posible las tratativas.

Matías Galarza Fonda, futbolista paraguayo de River. (Getty Images)

Cabe recordar que Galarza Fonda tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2028, tal como firmó a mediados de 2025 cuando llegó a River. En ese momento, la dirigencia destinó 4,5 millones de euros por el pase del futbolista que hasta el momento disputó un total de 14 partidos oficiales en los que no convirtió ningún gol y tampoco brindó asistencias a sus compañeros.

DATOS CLAVE

Regis Marques, agente de Matías Galarza , admitió la existencia de una oferta de Vélez hacia River por el futbolista.

, admitió la existencia de una oferta de hacia por el futbolista. Marques fue tajante sobre la necesidad de Galarza: “Veo con buenos ojos que tenga minutos… antes del Mundial tiene que jugar Mati “.

“. Aunque desde el Fortín intentan mantener el hermetismo y niegan la operación para no entorpecer las charlas, el interés por sumar un volante es real.

