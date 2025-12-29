Como con prácticamente la mayoría de los jugadores de River que volvieron de sus respectivos préstamos, no serán tenidos en cuenta por Marcelo Gallardo de cara a la próxima temporada. En ese sentido, Franco Alfonso no fue la excepción y es por eso que se vio obligado a encontrar un nuevo destino para relanzar su carrera y ya sabe dónde jugará a partir del año entrante.

Bien se sabe que el Millonario pretende hacer un ambicioso mercado de pases y cerrar los refuerzos lo antes posible para que se sumen a la pretemporada como ya lo hizo con Fausto Vera y Aníbal Moreno, pero también apunta a concretar varias salidas del plantel. Con ese panorama sobre la mesa, ahora se resolvió el futuro inmediato del oriundo de Haedo de apenas 23 años.

Lo cierto es que Alfonso se va libre de River y es nuevo jugador de Olimpia. Lo más llamativo es que, a pesar de que todavía tenía un año de contrato vigente por delante, se acordaron estos términos pero con una clara condición: el 50% del pase sigue siendo del Millonario. Con el visto bueno del futbolista y del equipo guaraní, se consiguió el pacto entre todas las partes.

Franco Alfonso, durante su estadía en River. (Getty Images)

En un intento de relanzar su carrera dentro del continente y en uno de los clubes más importantes de la región, el talentoso busca tener la continuidad necesaria que tanto desea jugando competiciones internacionales. Y ya con ojos puestos hacia el futuro, firmará un contrato por 3 temporadas, lo que significa que el vínculo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028.

Cabe recordar que, sin rodaje en River, Alfonso salió a préstamos en dos oportunidades consecutivas. A mediados de 2023, estuvo cedido en Huracán por 18 meses, donde convirtió 2 goles y repartió 2 asistencias. Luego, jugó en Central Córdoba durante todo 2025, pero no pudo sumar ni anotaciones ni habilitaciones a sus compañeros. Con esos números, se va a Olimpia de Paraguay.

Franco Alfonso e Ignacio Fernández, durante los festejos de River campeón en 2023. (Getty Images)

A su vez, su estadía en el club que lo formó en las divisiones inferiores y luego le permitió convertirse en profesional no fue la mejor. Desde su debut en Primera División, Franco Alfonso disputó un total de 7 partidos oficiales con la camiseta de River. En ese lapso de tiempo, no convirtió ningún gol ni asistencias, aunque sí fue parte del plantel que conquistó el Liga Profesional 2023.

DATOS CLAVE

A pesar de que le quedaba un año de contrato, River le otorgó la libertad de acción para facilitar su llegada a Olimpia .

para facilitar su llegada a . Alfonso firmará un contrato extenso por 3 temporadas , ligándolo a Olimpia hasta diciembre de 2028.

, ligándolo a Olimpia hasta diciembre de 2028. River mantiene el 50% del pase de Alfonso y, si es vendido en el futuro, será beneficiado económicamente.

