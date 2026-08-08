Tras su gol en Inter Miami, Rodrigo De Paul homenajeó a Lionel Messi por la muerte de su padre

El mediocampista jugó el partido con la camiseta de Leo, su amigo, debajo de la suya. Mirá el video.

En un día muy difícil para Lionel Messi y su familia por la muerte de Jorge, Rodrigo De Paul marcó un gol para Inter Miami y se despachó con un homenaje. El mediocampista fue el capitán del equipo en el encuentro ante Monterrey por la Leagues Cup y se lo dedicó a su compañero y amigo.

A los 30 minutos del primer tiempo, el campeón del mundo sacó un derechazo extraordinario y ubicó la pelota al lado del palo derecho de Luis Cárdenas, que no pudo hacer nada para evitar el 1-0. Rápidamente, el 7 se sacó la camiseta para homenajear al mejor jugador de la historia.

Debajo de su casaca, el Motorcito mostró que estaba jugando con la 10 de Leo, que se ausentó en este compromiso por la muerte de su padre en la madrugada del sábado. El ex Racing mostró el dorsal tanto a la cámara como a la tribuna, en un hermoso gesto para Messi.

De Paul no solo fue titular en Inter Miami, sino que también llevó la cinta de capitán que acostumbra usar Messi cuando dice presente en los encuentros. Ante su ausencia, fue el volante la voz de mando de las Garzas dentro del campo de juego.

Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ❤️ pic.twitter.com/96GEG7XpMh — Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026

Messi ya está en Argentina para despedir a su papá

Cerca de las 20:30 de Argentina, Leo Messi aterrizó en Rosario para despedir a su papá. Acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, juntos se dirigieron en una camioneta hacia el Cementerio El Prado, lugar donde se llevó a cabo el velatorio de Jorge Messi. La llegada del 10 se dio en el medio de un importante despliegue policial.

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AFA envió cuatro coronas al cementerio: una a nombre suyo, otra al del cuerpo técnico, una correspondiente a Newell’s y una última con el nombre del presidente Claudio “Chiqui” Tapia.