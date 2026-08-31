Giorgio Costantini sufrió otra grave lesión en River: cuándo podría volver a jugar

El juvenil del Millonario sufrió una segunda grave lesión en menos de un año cuando estaba preparándose para volver a sumar minutos.

Una nueva lesión sacude la carrera de Giorgio Costantini. El juvenil brasileño que tuvo sus primeros pasos con Marcelo Gallardo al frente de River Plate sufrió una nueva rotura de ligamentos cruzados, la segunda en menos de un año.

En septiembre de 2025, el Millonario sacó un parte médico para anunciar la importante lesión que lo llevaría al quirófano y lo alejaría de las canchas por varios meses. Fue en su rodilla izquierda. Ahora, la rotura se produjo en su otra pierna.

Costantini había vuelto a las canchas tras una larga recuperación y, a lo largo de cuatro partidos, había sumado minutos en la Reserva. Sin embargo, en un entrenamiento, el nacido en Curitiba sufrió esta nueva y desafortunada lesión.

El próximo viernes, Costantini será intervenido quirúrgicamente y comenzará desde cero una nueva recuperación para volver a las canchas. Serán entre 8 y 9 meses para que pueda volver a tener contacto con la pelota.

Costantini ya tuvo minutos en la Primera de River

Costantini ingresando por Mastantuono en 2025. (Foto: Getty)

Si bien estas importantes lesiones lo alejaron de la posibilidad de proyectar su carrera como futbolista de la máxima categoría del Millonario, el brasileño ya tuvo un puñado de partidos en Primera, todos con Marcelo Gallardo al frente del equipo.

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Durante 2025, jugó ante Atlético Tucumán y Lanús por certámenes locales. En el medio, disputó algunos minutos del duelo ante Inter de Milán por la fase de grupos del Mundial de Clubes.

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