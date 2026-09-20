Dirá presente: Ángel Di María confirmó que estará en la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina

El astro argentino dirá adiós el 6 de octubre ante Benín y su socio en la Albiceleste también asistirá.

La próxima Fecha FIFA será especial para la Selección Argentina y todos sus fanáticos. Es que será la de la despedida de Lionel Messi, que le pondrá punto final a un ciclo soñado que duró más de 20 años. El astro dará un paso al costado para que inicie un nuevo proceso.

AFA y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni prepararán una noche especial para el delantero de Inter Miami, que fue convocado para esta Fecha FIFA, pero solo participará en el amistoso ante Benín, el 6 de octubre en el Estadio Monumental. Será la última vez del rosarino con la celeste y blanca.

Todos los campeones del mundo dirán presente en Núñez para acompañar al máximo goleador de la historia de la Albiceleste. Incluso, Ángel Di María, retirado desde 2024 del ámbito internacional, confirmó que estará en Buenos Aires para participar de esta última noche de Messi.

“Tengo que ir a la cancha, ¿No? Nosotros jugamos el 5, con Banfield, así que seguramente me quedaré ahí. Me queda de paso”, confirmó entre risas el capitán de Rosario Central, que jugará el día anterior ante el Taladro en la Zona Sur de Buenos Aires.

"Y… ¿TENGO QUE IR A LA CANCHA NO?"



🚨 ¡Luego del gran triunfo Canalla ante Argentinos Juniors, ANGELITO DI MARÍA confirmó que estará presente en el Monumental el próximo 6 de octubre, para la despedida de Leo Messi de la Selección Argentina! pic.twitter.com/2nxBXL6xyk — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026

Di María ya piensa en el post Messi

“Va a ser difícil tener una selección sin Leo después de tantos años. Después de todo lo que le dio a Argentina, al mundo entero. Disfrutaremos de ese último día”, palpitó el campeón del mundo en Qatar 2022 sobre su principal socio en la aventura albiceleste.

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Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Thiago Almada, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Thiago Almada, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.

Los partidos de la Selección Argentina: fechas, sedes y rivales

Argentina vs. Bolivia – miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba

Argentina vs. Burkina Faso – sábado 3 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires

Argentina vs. Benín – martes 6 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires

Datos clave

Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina el 6 de octubre ante Benín.

de la Selección Argentina el 6 de octubre ante Benín. Ángel Di María confirmó que asistirá a la despedida en el Estadio Monumental.

que asistirá a la despedida en el Estadio Monumental. Argentina disputará tres amistosos en la Fecha FIFA contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.