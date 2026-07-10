Aunque en Tigres se han mantenido firmes en su decisión de no transferir a Ángel Correa por menos de 16 millones de dólares, dos menos que los de su cláusula de rescisión, habiendo quedado muy lejos la oferta que hizo River para ficharlo por 10, su entrenador Guido Pizarro reconoció que sigue estando latente la posibilidad de perderlo.

“Sabemos la calidad que tiene Ángel y ningún entrenador quisiera dejarlo ir. Sabemos que es un jugador fundamental y que un club como River lo quiera, con los números de los que se está hablando, marca la magnitud de jugador que es”, comenzó diciendo el DT argentino en conferencia de prensa.

Y reconoció: “Yo siempre trato de escuchar a los jugadores, su sentir. Como entrenador me ocupa que el equipo sea competitivo. Hoy contamos con él, pero es una opción real lo que se está hablando. A mí me ocupa que nosotros nos enfoquemos en lo nuestro”.

Al decir abiertamente que busca entender el momento de sus futbolistas, Guido Pizarro podría incluso ser un aliado a la hora de favorecer el arribo de Correa a River, pues se sabe que ya tiene acordadas las condiciones contractuales para sumarse y que es ese su deseo.

"NADIE QUISIERA DEJAR IR A CORREA" 👀



"Es un jugador fundamental. Que un club como River lo busque con las cifras de las que se habla te dice la magnitud de jugador que es."



🎥: Roberto Flores pic.twitter.com/vSSF5yPPFx — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) July 10, 2026

La dirigencia, el mayor obstáculo

Por el contrario a lo que sucede con Guido Pizarro, a la dirigencia de Tigres le toca defender no solo los intereses deportivos sino también los económicos del club y es por esa razón que están dispuestos a hacer valer el precio que consideran mínimo para dejar salir a Correa, incluso cuando la voluntad de este sea marcharse.

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En ese sentido, vale recordar las palabras de su vicepresidente Carlos Velenzuela, quien lo había considerado “parte fundamental del esquema de Guido Pizarro” y asegurado que por ello no existía de parte de la institución ningún interés en transferirlo si no se efectuaba el pago de su cláusula de rescisión.