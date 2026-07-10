¿Por qué los jugadores rompen sus botines en el Mundial 2026?

Una de las imágenes que más llamó la atención de los fanáticos en esta Copa del Mundo tiene una explicación médica clave. Conocé el motivo de esta curiosa práctica.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá no solo regala grandes goles y partidos memorables, sino también un sinfín de detalles curiosos que despiertan la intriga de los hinchas. En las últimas transmisiones, las cámaras captaron a varios futbolistas con cortes o agujeros circulares en la zona del talón de sus botines. Lejos de ser una moda estética o un defecto de fábrica, esta práctica responde a una necesidad estrictamente médica y de rendimiento.

Para entender a fondo esta situación, hay que remitirse a las explicaciones que médicos de élite, como el Dr. Jorge Batista (histórico jefe médico de Boca), han compartido sobre el tema. No se trata de un capricho, sino de una solución casera para combatir una dolencia muy común y molesta en los deportistas de alto rendimiento: la deformidad de Haglund.

El motivo médico: la deformidad de Haglund y la inflamación

La deformidad de Haglund es un agrandamiento óseo (una especie de “sobrehueso”) que aparece en la parte posterior del talón, justo donde se inserta el tendón de Aquiles. Cuando el futbolista corre, la estructura rígida y el contrafuerte del botín nuevo ejercen una fricción constante sobre esa zona, lo que genera una dolorosa inflamación en la bolsa serosa que está entre el tendón y el hueso, provocando una bursitis retroaquilea.

El dolor que produce esta afección es sumamente agudo y puede llegar a ser invalidante para un futbolista en medio de un partido de la Copa del Mundo. Al realizar un corte estratégico en esa zona del calzado, los jugadores logran liberar la presión directa sobre el talón, disminuyendo el roce mecánico y aliviando el dolor casi de inmediato, lo que les permite seguir compitiendo al máximo nivel sin tantas molestias.

Una alternativa estética para evitar sanciones

Aunque recortar un botín de miles de dólares pueda parecer una locura, es un recurso de última instancia que los utileros y futbolistas coordinan por salud. De hecho, para cuidar la estética y evitar posibles llamados de atención de las marcas patrocinadoras o de los propios árbitros por el reglamento de indumentaria, muchos jugadores optan por rellenar el agujero con una pequeña tela o media del mismo color del botín, logrando camuflar el corte a simple vista pero manteniendo el beneficio de la liberación de presión en su talón.

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