Falleció Jayden Adams a los 25 años: había jugado el Mundial 2026 para Sudáfrica

El mediocampista integró el combinado sudafricano en esta Copa del Mundo y tuvo participación en tres de los cuarto partidos.

Jornada triste para el mundo del fútbol: este sábado 11 de julio falleció Jayden Adams, mediocampista de la Selección de Sudáfrica que disputó el Mundial 2026. La noticia fue confirmada por Brendine Johnson, uno de sus representantes en las primeras horas de este día y todavía se desconocen las causas de su fallecimiento.

Jayden Adams se desempeñaba en Mamelodi Sundowns, uno de los equipos más importantes de su país. Su buen nivel lo había llevado a ser convocado al Mundial 2026 con la Selección de Sudáfrica y en la cita más importante de todas tuvo participación en tres de los cuatros encuentros que disputó su país.

Sudáfrica inició el Mundial con derrota por 2 a 0 ante México en un dueño donde Adams inició como titular. Ya en el segundo encuentro, los sudafricanos consiguieron su primer punto al igualar 1 a 1 contra República Checa, en un partido donde Jayden también jugó desde el arranque.

Cabe destacar que en la previa al duelo ante República Checa, la abuela de Jayden Adams -Marianna- había fallecido, pero él decidió decir presente ante el elenco europeo, pese al dolor que sintió por la pérdida.

Jayden Adams ante México. (Foto: Getty).

De cara al cruce contra Corea del Sur, Jayden Adams ingresó en el complemento en lo que fue triunfo por 1 a 0 para los africanos y así pudieron sellar el pase a 16avo de final. En dicha instancia, los Bafana Bafana se vieron las caras ante Canadá y perdieron por 1 a 0, en este partido no hubo participación de Adams.

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La familia, destrozada

Brendine Johnson, representante de Adams afirmó: “En este momento, la situación sigue siendo muy difícil y dolorosa. La familia no desea que nadie se ponga en contacto con ella ahora y no estarán en condiciones de responder. Esta muerte nos ha destrozado a todos, sobre todo tras haber regresado hace apenas unos días del Mundial”.

“El jueves hablamos. Estaba ilusionado por volver y ganar la Liga de Campeones de África. Sabía lo que le esperaba y estaba preparado. No perdía el tiempo fuera, sino que lo pasaba en casa con su familia. Por eso, en este momento, no encuentro palabras. Sí, puedo confirmarles que nos ha dejado. Nadie se lo esperaba“, completó Johnson.

El comunicado de la Unión de Futbolistas Sudafricanos

“La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado”, expresó la Unión de Futbolistas Sudafricanos.