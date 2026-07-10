Argentina vs. Suiza: la predicción de la IA con resultado exacto del partido por los cuartos de final del Mundial 2026

Argentina y Suiza cierran la llave de los cuartos de final, donde buscarán meterse en la última instancia previa a la gran definición del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En el Arrowhead Stadium, ubicado en la ciudad de Kansas, se llevará a cabo un encuentro totalmente vibrante.
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Más allá de lo que respecta al análisis previo, a cómo llegan ambos equipos y sus respectivas figuras, BOLAVIP le preguntó a la Inteligencia Artificial de Gemini por lo que será el cotejo que tendrá el arbitraje del portugués João Pinheiro y, con un resultado exacto, predijo quién accederá a la semifinal del certamen.
El camino de Argentina
La Selección Argentina llega a esta instancia demostrando resiliencia y poderío ofensivo.
- Fase de Grupos (Grupo J): lideró su grupo con puntaje ideal (9 puntos), producto de tres victorias. Anotó 8 goles y solo recibió 1.
- Octavos de Final: protagonizó uno de los partidos más vibrantes del torneo ante Egipto. Tras ir perdiendo 0-2 y con un penal fallado por Lionel Messi, la Scaloneta logró revertir el marcador para llevarse una agónica victoria por 3-2.
- El factor Arrowhead: Argentina ya conoce el estadio de Kansas City. Allí debutó en la fase de grupos con una contundente victoria 3-0 sobre Argelia, encuentro en el que Messi brilló con un hat-trick.
Argentina viene de eliminar a Egipto. (Elsa/Getty Images)
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El camino de Suiza
El conjunto helvético se ha consolidado como un equipo rocoso y muy difícil de doblegar.
- Fase de Grupos (Grupo B): clasificó en el primer puesto de su zona de forma invicta con 7 puntos (dos victorias y un empate), marcando 7 goles y recibiendo solo 3.
- Octavos de Final: demostró un gran temple al eliminar a una dura Selección de Colombia a través de la tanda de penales, tras un partido sumamente parejo.
- Solidez defensiva: liderados por el capitán Granit Xhaka en el mediocampo y Manuel Akanji en la defensa, basan su juego en el orden táctico y las transiciones rápidas.
Suiza eliminó a Colombia, por penales. (David Ramos/Getty Images)
Análisis previo y proyección del partido
El enfrentamiento de este sábado 11 de julio a las 22:00 hs (hora argentina) en Kansas City plantea un choque de estilos muy marcado.
- Posesión vs. Orden: se espera que Argentina monopolice la tenencia del balón y busque espacios en bloque alto. Suiza, por su parte, apostará a ceder la iniciativa, cerrar los pasillos interiores e intentar lastimar de contragolpe aprovechando cualquier desatención defensiva que pueda dejar Argentina.
- El desgaste físico y mental: ambos equipos llegan tras exigentes choques de octavos de final. El desgaste de la remontada argentina ante Egipto frente al cansancio suizo de haber jugado un alargue y penales ante Colombia podría ser un factor determinante en los últimos 20 minutos del encuentro.
Argentina 2-1 Suiza
Basado en el choque de estilos y el recorrido físico de ambos planteles, este sería el desarrollo más lógico:
- El inicio (0-1): Suiza, apostando a su solidez defensiva y transiciones rápidas, lograría dar el primer golpe en el primer tiempo. Aprovechando un contragolpe o una jugada de pelota parada, Breel Embolo anotará el primer tanto, capitalizando la desesperación inicial de Argentina por romper el bloque bajo.
- El empate (1-1): En la segunda mitad, la presión asfixiante de la Albiceleste daría sus frutos. Fiel a su estilo de tenencia y búsqueda de espacios, un pase filtrado rompería la línea de Manuel Akanji, permitiendo que Julián Álvarez anote el gol del empate con un remate cruzado.
- El gol de la victoria (2-1): En los últimos 15 minutos del partido, el desgaste físico de Suiza (tras haber jugado 120 minutos y penales contra Colombia) comenzaría a notarse. En ese escenario, y recordando que el Arrowhead Stadium ya lo vio brillar en la fase de grupos, Lionel Messi frotará la lámpara. A través de un tiro libre al borde del área, el capitán argentino marcará el gol definitivo para sellar el pase a semifinales.
Arrowhead Stadium, Kansas City, Estados Unidos. (Getty Images)
DATOS CLAVES
- El Arrowhead Stadium de Kansas albergará el partido de cuartos de final del Mundial.
- Argentina eliminó a Egipto tras ganarle por un marcador de 3-2.
- El capitán Lionel Messi anotaría el gol del triunfo definitivo ante Suiza según la Inteligencia Artificial.