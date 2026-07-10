Argentina vs. Suiza: la predicción de la IA con resultado exacto del partido por los cuartos de final del Mundial 2026

La Inteligencia Artificial proyectó el duelo que busca un lugar en las semifinales, anticipó quién avanzará de ronda y hasta se animó a pronosticar a los goleadores.

Argentina y Suiza cierran la llave de los cuartos de final, donde buscarán meterse en la última instancia previa a la gran definición del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En el Arrowhead Stadium, ubicado en la ciudad de Kansas, se llevará a cabo un encuentro totalmente vibrante.

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Más allá de lo que respecta al análisis previo, a cómo llegan ambos equipos y sus respectivas figuras, BOLAVIP le preguntó a la Inteligencia Artificial de Gemini por lo que será el cotejo que tendrá el arbitraje del portugués João Pinheiro y, con un resultado exacto, predijo quién accederá a la semifinal del certamen.

El camino de Argentina

La Selección Argentina llega a esta instancia demostrando resiliencia y poderío ofensivo.

Fase de Grupos (Grupo J): lideró su grupo con puntaje ideal (9 puntos), producto de tres victorias. Anotó 8 goles y solo recibió 1.

lideró su grupo con puntaje ideal (9 puntos), producto de tres victorias. Anotó 8 goles y solo recibió 1. Octavos de Final: protagonizó uno de los partidos más vibrantes del torneo ante Egipto. Tras ir perdiendo 0-2 y con un penal fallado por Lionel Messi, la Scaloneta logró revertir el marcador para llevarse una agónica victoria por 3-2.

protagonizó uno de los partidos más vibrantes del torneo ante Egipto. Tras ir perdiendo 0-2 y con un penal fallado por Lionel Messi, la Scaloneta logró revertir el marcador para llevarse una agónica victoria por 3-2. El factor Arrowhead: Argentina ya conoce el estadio de Kansas City. Allí debutó en la fase de grupos con una contundente victoria 3-0 sobre Argelia, encuentro en el que Messi brilló con un hat-trick.

Argentina viene de eliminar a Egipto. (Elsa/Getty Images)

El camino de Suiza

El conjunto helvético se ha consolidado como un equipo rocoso y muy difícil de doblegar.

Fase de Grupos (Grupo B): clasificó en el primer puesto de su zona de forma invicta con 7 puntos (dos victorias y un empate), marcando 7 goles y recibiendo solo 3.

clasificó en el primer puesto de su zona de forma invicta con 7 puntos (dos victorias y un empate), marcando 7 goles y recibiendo solo 3. Octavos de Final: demostró un gran temple al eliminar a una dura Selección de Colombia a través de la tanda de penales, tras un partido sumamente parejo.

demostró un gran temple al eliminar a una dura Selección de Colombia a través de la tanda de penales, tras un partido sumamente parejo. Solidez defensiva: liderados por el capitán Granit Xhaka en el mediocampo y Manuel Akanji en la defensa, basan su juego en el orden táctico y las transiciones rápidas.

Suiza eliminó a Colombia, por penales. (David Ramos/Getty Images)

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Análisis previo y proyección del partido

El enfrentamiento de este sábado 11 de julio a las 22:00 hs (hora argentina) en Kansas City plantea un choque de estilos muy marcado.

Posesión vs. Orden: se espera que Argentina monopolice la tenencia del balón y busque espacios en bloque alto. Suiza, por su parte, apostará a ceder la iniciativa, cerrar los pasillos interiores e intentar lastimar de contragolpe aprovechando cualquier desatención defensiva que pueda dejar Argentina. El desgaste físico y mental: ambos equipos llegan tras exigentes choques de octavos de final. El desgaste de la remontada argentina ante Egipto frente al cansancio suizo de haber jugado un alargue y penales ante Colombia podría ser un factor determinante en los últimos 20 minutos del encuentro.

Argentina 2-1 Suiza

Basado en el choque de estilos y el recorrido físico de ambos planteles, este sería el desarrollo más lógico:

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El inicio (0-1): Suiza, apostando a su solidez defensiva y transiciones rápidas, lograría dar el primer golpe en el primer tiempo. Aprovechando un contragolpe o una jugada de pelota parada, Breel Embolo anotará el primer tanto, capitalizando la desesperación inicial de Argentina por romper el bloque bajo.

Suiza, apostando a su solidez defensiva y transiciones rápidas, lograría dar el primer golpe en el primer tiempo. Aprovechando un contragolpe o una jugada de pelota parada, anotará el primer tanto, capitalizando la desesperación inicial de Argentina por romper el bloque bajo. El empate (1-1): En la segunda mitad, la presión asfixiante de la Albiceleste daría sus frutos. Fiel a su estilo de tenencia y búsqueda de espacios, un pase filtrado rompería la línea de Manuel Akanji, permitiendo que Julián Álvarez anote el gol del empate con un remate cruzado.

En la segunda mitad, la presión asfixiante de la Albiceleste daría sus frutos. Fiel a su estilo de tenencia y búsqueda de espacios, un pase filtrado rompería la línea de Manuel Akanji, permitiendo que anote el gol del empate con un remate cruzado. El gol de la victoria (2-1): En los últimos 15 minutos del partido, el desgaste físico de Suiza (tras haber jugado 120 minutos y penales contra Colombia) comenzaría a notarse. En ese escenario, y recordando que el Arrowhead Stadium ya lo vio brillar en la fase de grupos, Lionel Messi frotará la lámpara. A través de un tiro libre al borde del área, el capitán argentino marcará el gol definitivo para sellar el pase a semifinales.

Arrowhead Stadium, Kansas City, Estados Unidos. (Getty Images)

DATOS CLAVES

El Arrowhead Stadium de Kansas albergará el partido de cuartos de final del Mundial.

de Kansas albergará el partido de cuartos de final del Mundial. Argentina eliminó a Egipto tras ganarle por un marcador de 3-2.

eliminó a Egipto tras ganarle por un marcador de 3-2. El capitán Lionel Messi anotaría el gol del triunfo definitivo ante Suiza según la Inteligencia Artificial.