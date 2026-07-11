Boca hoy: Sebastián Villa está a un paso de volver, murió Antonio Rattín y más

El Mundo Boca no se detiene y, a una semana del regreso de la competencia oficial, el mercado de pases sigue siendo noticia. Esta vez, con el paso adelante que dio Sebastián Villa en su posible regreso, pero además con la tristísima partida de Antonio Rattín, gloria del club. A continuación, todo lo que tenés que saber este sábado 11 de julio.

Murió Antonio Rattín, gloria de Boca y la Selección Argentina

Oriundo de la ciudad de Tigre, Antonio Ratín falleció este sábado 11 de julio a los 89 años, y su partida generó una enorme consternación en todas las generaciones boquenses, ya que el Rata, como era apodado, trascendió lo deportivo debido a su fuerte carácter y el gran vínculo que tenía con La Bombonera.

A lo largo de su carrera, la cual comenzó el 9 de septiembre de 1956 en un Superclásico donde le tocó marcar a Ángel Labruna, disputó 382 partidos, marcó 28 goles, ganó seis títulos nacionales y también fue subcampeón de la Copa Libertadores, en 1963.

Rattín fue uno más de nosotros y amó tanto estos colores que fueron los únicos que eligió defender durante sus 14 años de carrera.



Caudillo, argentino y eternamente Bostero.



Te vamos a extrañar, Rata querido. 💙💛💙 pic.twitter.com/jryz9CaXDX — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 11, 2026

Sebastián Villa, cada vez más cerca de volver a Boca

Finalmente, el regreso de Sebastián Villa a Boca está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Según pudo saber Bolavip, el acuerdo entre el Xeneize e Independiente Rivadavia se encuentra muy avanzado y solo restan detalles para cerrar la transferencia definitiva del delantero colombiano.

La señal más clara llegó desde Mendoza, cuando se confirmó que el colombiano no integrará la delegación de Independiente Rivadavia que viajará a Córdoba para enfrentar este domingo a Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina. Sin explicaciones oficiales, todo invita a creer que se trata de una ausencia directamente vinculada con el inminente acuerdo en las negociaciones entre la Lepra y el Xeneize.

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Sebastián Villa cuando jugaba en Boca.

Milton Delgado puede a Como

La disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se lleva todas las miradas, pero los hinchas de Boca siguen pendientes de lo que puede pasar con el equipo que lidera Rodolfo Arruabarrena, que el miércoles 8 de julio tuvo su re-debut como director técnico, donde triunfó en un amistoso ante Athletico Paranaense.

Mientras se preparan para lo que será el inicio de la competencia oficial, BOLAVIP pudo confirmar que los directivos de Como 1907, equipo italiano que tiene a Nico Paz entre sus filas y que disputará la próxima edición de la UEFA Champions League, tiene en carpeta a Milton Delgado. Sí, el volante central del Xeneize puede llegar a marcharse hacia el Viejo Continente.