Polémica en Noruega vs. Inglaterra: ¿el primer gol de Jude Bellingham debió ser anulado?

El conjunto nórdico hizo un reclamo ante la FIFA por un detalle no advertido en la transmisión oficial. Hubo comunicado oficial.

El gol que le permitió a la Selección de Inglaterra empatar el partido llegó con polémica. Jude Bellingham marcó la igualdad para el conjunto británico en el Hard Rock Stadium, pero todo Noruega reclamó que debió ser anulado por una interferencia inesperada.

El combinado nórdico reclamó que el balón pegó en uno de los cables de las cámaras de la transmisión, luego de un saque de arco de Ørjan Nyland. De haber sido así, el árbitro debería haber anulado el gol y conceder un “balón a tierra” por la aparición de lo que el reglamento considera como “agente externo“.

Si bien no había ninguna imagen que evidenciara irrefutablemente que la pelota se había desviado, Noruega hizo un reclamo formal ante los oficiales del partido. Pocos minutos después, FIFA informó que el sensor del balón no detectó ningún toque en algún objeto y lo confirmó con un video publicado en sus redes.

El comunicado de FIFA

Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el “latido del balón” cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Inglaterra es semifinalista

Inglaterra sufrió y necesitó de la prórroga, pero venció 2 a 1 a Noruega y se metió en las semifinales de la Copa del Mundo. Andreas Schjelderup abrió la cuenta para los nórdicos, pero un doblete de Jude Bellingham le dio la clasificación a los de Thomas Tuchel.