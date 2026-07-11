El colombiano la rompió toda en Independiente Rivadavia y ahora tendrá su segundo ciclo con la camiseta azul y oro.

Que sí, que no. Se terminó la novela. Boca llegó a un acuerdo con Independiente Rivadavia y Sebastián Villa regresará a Brandsen 805 para defender la camiseta azul y oro por segunda vez en su vida. El anterior ciclo fue desde 2018 a 2023 y terminó envuelto en una polémica por un juicio.

A lo largo de las últimas horas, BOLAVIP pudo confirmar que ambas instituciones lograron sellar un pacto por la transferencia del delantero colombiano nacido en la ciudad de Bello y de 30 años, por lo que ahora resta que viaje hacia Buenos Aires para someterse a la revisión médica, firmar su contrato y luego ponerse a disposición de Rodolfo Arruabarrena. Se estima que dicha travesía se desarrollará el lunes, si todo sale bien.

El atacante viene de tener una gran campaña con la camiseta de la Lepra, con la que afrontó 80 partidos, marcó 13 goles y aportó 24 asistencias, además de que fue realmente determinante para conquistar el título en la Copa Argentina y llenar de ilusión a los mendocinos con la vigente edición de la Copa Libertadores, en la que clasificaron a los octavos de final.

La operación entre el Xeneize y el club presidido por Daniel Vila se cerró en 6.5 millones de dólares, mientras que el vínculo que firmará Villa con la institución que lidera Juan Román Riquelme será por los próximos cuatro años. Tras que se sumara Leandro Lozano, el extremo colombiano es el segundo refuerzo para el Vasco Arruabarrena.

Sebastián Villa durante su primer paso por Boca.

¿Cómo sigue el juicio de Sebastián Villa con Boca?

Ese conflicto legal todavía se mantiene vigente en la justicia ordinaria, aunque quedarán suspendidas las mediaciones durante un plazo de 20 días en los que se buscará cerrar el fichaje del jugador. Según pudo saber Bolavip, si se concreta el regreso de Villa a Boca, ambas partes están de acuerdo en retirar las demandas. Si no es así, el juicio continuará.

Publicidad

El primer paso de Sebastián Villa por Boca

Cabe recordar que Sebastán Villa ya tuvo un primer pasaje por Brandsen 805 entre 2018 y 2023. El Xeneize desembolsó en aquel entonces 3,5 millones por el 70% de su pase. Sin embargo, se fue en conflicto con el club, en medio de denuncias y condenas por violencia de género y agresión sexual, libre hacia el fútbol de Bulgaria.

El delantero colombiano jugó 172 partidos con la camiseta azul y oro, en los que anotó 29 goles y repartió 33 asistencias. Además, ganó siete títulos a nivel local.

DATOS CLAVES

Sebastián Villa regresa a Boca tras un acuerdo con Independiente Rivadavia.

regresa a Boca tras un acuerdo con Independiente Rivadavia. 6.5 millones de dólares es el costo de la transferencia del jugador.

es el costo de la transferencia del jugador. Cuatro años será la duración del contrato del delantero en el club.