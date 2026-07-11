Jugador x jugador: puntajes de los futbolistas de la Selección Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

La calificación de los futbolistas de la Albiceleste en el duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

EMILIANO MARTÍNEZ

Primer tiempo (6): no tuvo mucho trabajo, pero respondió de buena manera cuando le tocó. Excelente respuesta ante Embolo a los 31 minutos al taparle un mano a mano.

Dibu Martínez. (Foto: Getty).

NAHUEL MOLINA

Primer tiempo (5): intenso en el ataque, con algunos problemas en defensa. Buenas escaladas por su sector. Mejoró en el tramo final y tuvo intervenciones acertadas.

CRISTIAN ROMERO

Primer tiempo (6): escasa participación en el primer tramo del encuentro. Bien en la faceta ofensiva en las pocas aproximaciones de Suiza.

LISANDRO MARTÍNEZ

Primer tiempo (6): no tuvo mucho contacto con la pelota por el poco peso ofensivo de Suiza. Atento cuando tuvo que participar.

NICOLÁS TAGLIAFICO

Primer tiempo (5): en el tramo inicial, Argentina atacó principalmente por el sector derecho y Suiza no lastimó por su sector. Inteligente para marcar sobre el final del primer tiempo.

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RODRIGO DE PAUL

Primer tiempo (4): muy intenso en la presión. No tuvo mucho contacto con la pelota. Atolondrado en algunas acciones.

LEANDRO PAREDES

Primer tiempo (5): bien ubicado, firme en la marca y bien en la distribución. Abusó del juego brusco en más de una oportunidad.

ENZO FERNÁNDEZ

Primer tiempo (4): poco contacto con la pelota en el primer tramo del partido. Arriesgó de más en algunas jugadas y no siempre resolvió bien.

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Enzo Fernández. (Foto: Getty).

ALEXIS MAC ALLISTER

Primer tiempo (7): implacable cabezazo para poner el 1 a 0 a los 9 minutos. Fue el mejor de Argentina en el primer tiempo.

Alexis Mac Allister. (Foto: Getty).

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LIONEL MESSI

Primer tiempo (6): gran centro en el gol de Mac Allister. Aprovechó los pocos espacios que le dejaron los suizos y resolvió bien en casi todas sus intervenciones.

Lionel Messi. (Foto: Getty).

JULIÁN ALVAREZ

Primer tiempo (5): firme en la presión alta. Buscó espacios, se asoció bien con sus compañeros.