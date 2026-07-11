Por qué se hace minuto de silencio en Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026

FIFA decidió que se realizará un minuto de silencio antes que comiencen los compromisos de este sábado para honrar la memoria de Jayden Adams.

Se cierran los cuartos de final del Mundial 2026 con dos partidos en los que ambos ganadores se cruzarán en la segunda semifinal.

En el primer turno jugarán Noruega e Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami, desde las 18 horas de Argentina, mientras que en el último turno se enfrentarán la Selección ante Suiza, en el Arrowhead de Kansas City.

En ambos eventos, FIFA decidió que se realizará un minuto de silencio antes que comiencen los compromisos, para honrar la memoria de Jayden Adams, el futbolista que Sudáfrica que participó de este Mundial y que murió este sábado 11 de julio en el regreso a su país.

“M99 (Noruega-Inglaterra) y M100 (Argentina-Suiza): en ambos se guardará un minuto de silencio en memoria de Jayden Adams, quien lamentablemente falleció a los 25 años. El mediocampista sudafricano hizo su debut en la Copa Mundial de la FIFA durante este torneo, disputando tres partidos mientras los Bafana Bafana clasificaban a la fase de eliminación directa por primera vez en su historia”, informó la FIFA en un comunicado de prensa. El mundo del fútbol se enluta por Jaylen Adams.

Quién era Jaylen Adams, futbolista de Sudáfrica que murió este sábado 11 de julio

Jayden Adams se desempeñaba en Mamelodi Sundowns, uno de los equipos más importantes de su país. Su buen nivel lo había llevado a ser convocado al Mundial 2026 con la Selección de Sudáfrica y en la cita más importante de todas tuvo participación en tres de los cuatros encuentros que disputó su país.

Sudáfrica inició el Mundial con derrota por 2 a 0 ante México en un dueño donde Adams inició como titular. Ya en el segundo encuentro, los sudafricanos consiguieron su primer punto al igualar 1 a 1 contra República Checa, en un partido donde Jayden también jugó desde el arranque.

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Cabe destacar que en la previa al duelo ante República Checa, la abuela de Jayden Adams -Marianna- había fallecido, pero él decidió decir presente ante el elenco europeo, pese al dolor que sintió por la pérdida.

De cara al cruce contra Corea del Sur, Jayden Adams ingresó en el complemento en lo que fue triunfo por 1 a 0 para los africanos y así pudieron sellar el pase a 16avo de final. En dicha instancia, los Bafana Bafana se vieron las caras ante Canadá y perdieron por 1 a 0, en este partido no hubo participación de Adams.

La llave del Mundial 2026