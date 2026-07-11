Se define el futuro de Galarza Fonda tras su gran Mundial: deja River y tiene ofertas de Italia

El mediocampista que no será tenido en cuenta por Eduardo Coudet podría tener su primer experiencia en el fútbol europeo.

La Selección de Paraguay en general y Matías Galarza Fonda en particular tuvieron un gran Mundial 2026. Si bien la Albirroja inició su camino con una goleada en contra ante Estados Unidos, de cara al tramo final de la fase de grupos mostraron una mejoría, encontraron los resultados y se metieron en 16avos de final.

En dicha instancia, los dirigidos por Gustavo Alfaro dejaron en el camino a Alemania, pero en octavos no pudieron ante Francia, que se impuso por 1 a 0 en un partido caliente. Una vez finalizado el Mundial para la Albirroja, Matías Galarza Fonda debe resolver su futuro, ya que en River -que tiene el 70% de su pase- no continuará.

El volante zurdo que llegó al Millonario a mediados de 2025 no tuvo buenos rendimientos y por eso se marchó a préstamo a Atlanta United a inicios de 2026, pero los estadounidenses no ejecutaron la opción de compra. River decidió -antes del Mundial- informar que el mediocampista se marcharía a su regreso y mantuvo su postura pese al gran rendimiento que tuvo en la Copa del Mundo.

Matías Galarza Fonda en el Mundial 2026. (Foto: Getty).

¿Qué dijo el representante de Matías Galarza Fonda?

En diálogo con Fútbol a lo grande, Regis Márques -agente de Matías Galarza Fonda- afirmó: “Tenemos varias ofertas por Matías Galarza. Voy a reunirme con Mati el lunes o martes para ver las opciones. Una de ellas es Italia. Quiero llevarle de dos a tres propuestas y luego se las acercamos a River”.

La carrera de Matías Galarza Fonda

Vasco da Gama

Coritiba

Talleres

River

Atlanta United

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