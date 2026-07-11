River hoy: el mensaje de Di Carlo a Armani, la oferta por Galarza y las disculpas de los expulsados en Reserva

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este sábado 11 de julio.

River continúa preparándose para el inicio de la competencia oficial a la vez que un grupo de futbolistas considerados prescindibles lo hace apartado del grupo. En el trayecto, se confirmó la salida de Franco Armani, quien volverá a defender el arco de Atlético Nacional y recientemente fue despedido por el presidente Stéfano Di Carlo con emotivas palabras.

Además, existiría un interesado por Matías Galarza Fonda en el fútbol italiano y los dos juveniles expulsados en la final del Torneo de Reserva ante Racing hicieron un pedido público de disculpas.

El mensaje de Di Carlo para Armani

Después que Franco Armani rescindiera su contrato con River, para acordar su revinculación con Atlético Nacional de Medellín, el presidente Stéfano Di Carlo le dedicó emotivas palabras en un mensaje de despedida.

“Gracias por todo, Franco. Dejas un legado de entrega, jerarquía y amor por nuestros colores y te vas como el arquero más ganador de toda la historia del Club. Gracias por tantas alegrías, por cada atajada y por defender el escudo con el corazón. Te deseamos toda la suerte en lo que viene. River siempre va a ser tu casa”, le escribió en X.

Gracias por todo, Franco.



Dejas un legado de entrega, jerarquía y amor por nuestros colores y te vas como el arquero más ganador de toda la historia del Club. Gracias por tantas alegrías, por cada atajada y por defender el escudo con el corazón.



Te deseamos toda la suerte en lo… pic.twitter.com/bfdkaAo6aB — Stefano Di Carlo (@stefanocdicarlo) July 10, 2026

Contactos desde Italia con Matías Galarza

Aunque redondeó un buen Mundial con la Selección de Paraguay, Matías Galarza Fonda sabe que no será tenido en cuenta por Eduardo Coudet en River y por esa razón es que su representación está analizando propuestas para la continuidad de su carrera.

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En diálogo con Fútbol a lo Grande, Regis Márques afirmó: “Tenemos varias ofertas por Matías Galarza. Voy a reunirme con Mati el lunes o martes para ver las opciones. Una de ellas es Italia. Quiero llevarle de dos a tres propuestas y luego se las acercamos a River”.

Las disculpas de los expulsados en Reserva

Tras la derrota 2-1 ante Racing en la final del Torneo de Reserva, los futbolistas Felipe Esquivel y Thiago Acosta, que fueron expulsados en reacciones guiadas por la impotencia, ofrecieron sus disculpas públicas a través de las redes sociales.

El mensaje de Thiago Acosta fue breve, compartiendo una foto del equipo y escribiendo “orgulloso de este grupo”, acompañado de los emojis de un corazón, un pedido de disculpas y una cara triste.

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El de Felipe Esquivel fue mucho más expresivo, ya que escribió: “Iba a dejar pasar uno o dos días, pero siento yo que es ahora. Bueno, nada, quería pedirles disculpas a todos, mucho más a mis compañeros que hicieron un esfuerzo enorme y todo el esfuerzo que hicimos para llegar hasta donde llegamos”.

Y continuó: “Lo que hice en el momento de calentura fue una boludez, lo admito y me siento culpable de todo, pero bueno, nada, la verdad que no sé ni qué decirles, pero simplemente les pido perdón a todos con el corazón”.

Data clave

Franco Armani rescindió su contrato con River y regresa a Atlético Nacional.

rescindió su contrato con River y regresa a Atlético Nacional. Matías Galarza evalúa propuestas del fútbol de Italia para salir de River.

evalúa propuestas del fútbol de Italia para salir de River. Felipe Esquivel y Thiago Acosta pidieron disculpas tras ser expulsados ante Racing.