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MUNDIAL 2026

Argentina vs. Suiza EN VIVO y ONLINE por los cuartos de final del Mundial 2026: minuto a minuto

Se juega el último partido de los cuartos de final. La Albiceleste busca mantener vivo el sueño de la defensa del título.

Messi y Xhaka, los capitanes de Argentina y Suiza.
© GettyMessi y Xhaka, los capitanes de Argentina y Suiza.

En el Arrowhead Stadium de Kansas City, la Selección Argentina enfrenta este sábado a Suiza en el marco de los cuartos de final del Mundial 2026. El portugués João Pinheiro será el árbitro del duelo que comenzará a las 22 y tendrá transmisión de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+.

El elenco comandado por Lionel Scaloni viene de conseguir una remontada histórica ante Egipto y quiere abrochar el objetivo de disputar los 8 compromisos de la cita mundialista. Del otro lado, los europeos ganaron la batalla ante Colombia y quieren más.

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Messi lleva 8 gritos en el Mundial

Junto con Mbappé, el astro argentino lidera la tabla de goleadores de esta edición. Además, lleva 21 gritos en la competencia.

El camino de Argentina a los cuartos de final

  • Fecha 1: 3-0 ante Argelia
  • Fecha 2: 2-0 ante Austria
  • Fecha 3: 3-1 ante Jordania
  • 16avos de final: 3-2 ante Cabo Verde (Suplementario)
  • 8vos de final: 3-2 ante Egipto

Los árbitros de Argentina vs. Suiza

  • Árbitro: Joao Pinheiro – Portugal

  • Asistente 1: Bruno Jesus – Portugal

  • Asistente 2: Luciano Maia – Portugal

  • Cuarto árbitro: Drew Fischer – Canadá

  • VAR: Guillermo Pacheco – México

  • AVAR: Juan Lara – Chile

  • SVAR: Marco Di Bello – Italia

Hora y TV

El encuentro comenzará a las 22, hora argentina, y será transmitido por TyC Sports, Telefe, DSports, Disney+ y TV Pública.

¡Bienvenidos!

Esta noche Argentina y Suiza buscan la clasificación a las semifinales del Mundial 2026.

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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