Argentina vs. Suiza EN VIVO y ONLINE por los cuartos de final del Mundial 2026: minuto a minuto

Se juega el último partido de los cuartos de final. La Albiceleste busca mantener vivo el sueño de la defensa del título.

En el Arrowhead Stadium de Kansas City, la Selección Argentina enfrenta este sábado a Suiza en el marco de los cuartos de final del Mundial 2026. El portugués João Pinheiro será el árbitro del duelo que comenzará a las 22 y tendrá transmisión de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+.

El elenco comandado por Lionel Scaloni viene de conseguir una remontada histórica ante Egipto y quiere abrochar el objetivo de disputar los 8 compromisos de la cita mundialista. Del otro lado, los europeos ganaron la batalla ante Colombia y quieren más.