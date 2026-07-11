Argentina vs. Suiza EN VIVO y ONLINE por los cuartos de final del Mundial 2026: minuto a minuto

En el Arrowhead Stadium de Kansas City, la Selección Argentina enfrenta este sábado a Suiza en el marco de los cuartos de final del Mundial 2026. El portugués João Pinheiro será el árbitro del duelo que comenzará a las 22 y tendrá transmisión de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+.
El elenco comandado por Lionel Scaloni viene de conseguir una remontada histórica ante Egipto y quiere abrochar el objetivo de disputar los 8 compromisos de la cita mundialista. Del otro lado, los europeos ganaron la batalla ante Colombia y quieren más.