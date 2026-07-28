Inesperada baja en River: un defensor se marcha al fútbol uruguayo

La salida se da en la modalidad de cesión con opción de compra y cláusula de repesca, la intención es que sume rodaje.

River inició el semestre de la peor manera posible: quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer ante Aldosivi en 16avos de final y cayó frente a Barracas Central por la primera fecha del Clausura. En lo que respecta al mercado de pases, hubo varias salidas, algunas llegadas y otros futbolistas esperan resolver su futuro.

En lo que respecta a la Reserva, varios futbolistas salieron, pese a que los de Marcelo Escudero fueron subcampeones del último Torneo Proyección. Brian Gutiérrez es uno de los jugadores del Millonario que se marcharon en este mercado de pases.

El defensor se marchó a préstamo a Montevideo City Torque por un año con cláusula de repesca y opción de compra. Cabe destacar que el conjunto uruguayo disputará los octavos de final de la Copa Sudamericana, resta saber si su rival será el vencedor de la llave entre Tigre y Nacional.

Brian Gutiérrez. (Foto: @brian.gutierrez.ok).

Más bajas en Reserva

Brian Gutiérrez no es la única baja del equipo de Marcelo Escudero, también se suman Oswaldo Valencia, Matías Unyicio y Agustín de la Cuesta. Por otro lado, el arquero Franco Jaroszewicz busca club, aunque deberá quedarse un tiempo más ya que el Millonario tiene que mantenerlo porque está en la lista de la Copa Sudamericana y no gastará un cambio en él.

DATOS CLAVE

Brian Gutiérrez se marchó a préstamo por un año a Montevideo City Torque.

se marchó a préstamo por un año a Montevideo City Torque. Marcelo Escudero sufrió las bajas de Gutiérrez, Valencia, Unyicio y De la Cuesta.

sufrió las bajas de Gutiérrez, Valencia, Unyicio y De la Cuesta. Franco Jaroszewicz continuará en River Plate por estar inscripto en la Copa Sudamericana.