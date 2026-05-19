Cómo ver Montevideo City Torque vs. Deportivo Riestra por la Copa Sudamericana 2026: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

Montevideo City Torque y Deportivo Riestra se enfrentan por la fecha 5 del Grupo F de la Copa Sudamericana.

Este martes 19 de mayo, se enfrentan Montevideo City Torque y Deportivo Riestra por la fecha 5 del Grupo F de la Copa Sudamericana en el Estadio Centenario. El árbitro es el ecuatoriano Augusto Aragón, mientras que en el VAR se encuentra su compatriota Franklin Congo.

En la última jornada que disputaron, el conjunto uruguayo derrotó a Palestino en condición de local y quedó como único líder de la zona, escoltado por Gremio, que goleó fuera de su casa al Malevo. Y este último resultado, obliga a los argentinos a conseguir la victoria para mantener la ilusión de clasificar a la siguiente ronda.

Estadio Centenario. (Buda Mendes/Getty Images)

¿Qué canal pasa Montevideo City Torque vs. Deportivo Riestra?

El partido entre Montevideo City Torque y Deportivo Riestra, correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, podrá visualizarse exclusivamente por DSports y también a través de DGO.

¿A qué hora se juega Montevideo City Torque vs. Deportivo Riestra?

Montevideo City Torque y Deportivo Riestra se encontrarán frente a frente este martes 19 de mayo, desde las 19:00 horas de la República Argentina, en el Estadio Centenario, ubicado en la ciudad de Montevideo.

Probables formaciones de Montevideo City Torque y Deportivo Riestra

MONTEVIDEO CITY TORQUE: Franco Torgnascioli; Franco Romero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Eduardo Agüero; Pablo Siles, Gonzalo Montes, Facundo Silvera, Esteban Obregón; Salomón Rodríguez y Ramiro Lecchini. DT: Marcelo Méndez.

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DEPORTIVO RIESTRA: Ignacio Arce; Ángel Stringa, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Rodrigo Gallo; Gonzalo Flores, Jonatan Goitía, Nicolás Watson, Rodrigo Sayavedra; Mauro Smarra y Gabriel Obredor. DT: Guillermo Duró.

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Sudamericana