Este distintivo comenzará a utilizarse a partir de los octavos de final de esta edición, que comenzarán a partir del 11 de agosto.

La Copa Libertadores entra en su tramo final. El certamen más importante del continente ya tiene a los 16 mejores y a partir del 11 de agosto comenzarán los octavos de final con la presencia de cuatro equipos argentinos: Estudiantes, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Platense.

Conmebol presentó los nuevos parches que usarán los campeones de este certamen. Esta práctica comenzó hace un par de años, pero el parche era genérico y solamente cambiaba el número de títulos obtenidos. A partir de ahora no solamente tendrá la cantidad de conquistas, sino los años y también los colores del equipo en cuestión.

Así lo informó Conmebol

A través de su sitio web oficial, la casa madre del fútbol sudamericano informó: “La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) presenta los parches conmemorativos oficiales que distinguirán a los clubes campeones de la CONMEBOL Libertadores clasificados a los Octavos de Final de la edición 2026. Cada parche fue diseñado de manera exclusiva para reflejar la historia de cada institución en el torneo, incorporando los años en los que conquistó La Gloria Eterna.

De esta manera, los clubes llevarán en sus camisetas un emblema que celebra su legado y reconoce su condición de campeones de una de las competiciones de clubes más prestigiosa de Sudamérica. Estos parches acompañarán a los campeones históricos durante la Fase Final de la CONMEBOL Libertadores 2026, honrando su legado e inspirando un nuevo camino hacia La Gloria Eterna.

Con esta iniciativa, la CONMEBOL continúa fortaleciendo la identidad de su principal competición de clubes, poniendo en valor la historia y el prestigio que marcaron una época en la CONMEBOL Libertadores. Los partidos de ida de los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores 2026 se disputarán durante la semana del 11 de agosto”.

Así serán los parches de los campeones de Libertadores. (Foto: Conmebol).

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Los octavos de final de la Libertadores 2026

Estudiantes de La Plata – Universidad Católica

Rosario Central – Corinthians

Platense – Coquimbo Unido

Independiente Rivadavia – Fluminense

Flamengo – Cruzeiro

Independiente del Valle – Deportes Tolima

Liga de Quito – Mirassol

Palmeiras – Cerro Porteño

DATOS CLAVE