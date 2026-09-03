Juanfer Quintero, nuevamente filoso contra Coudet tras su salida de River

A una semana de la salida de Eduardo Coudet de su cargo como entrenador de River, Juan Fernando Quintero, ex jugador del Millonario, habló en una entrevista con Win Sports, en donde se refirió nuevamente a cómo era su relación con el DT y el motivo por el que decidió rescindir su contrato con el club.

Dentro de sus declaraciones, el colombiano aseguró que finalmente él tuvo razón, ya que poco tiempo después de sus primeras palabras contra el ‘Chacho’, finalmente se fue del club a causa de malos resultados, incluyendo eliminaciones en los 16avos de la Copa Argentina y octavos de Copa Sudamericana.

“Yo quiero hacer esto a un costado porque, después de lo que me pasó y después de todo lo que he vivido con River, ha sido muy difícil para mí, ¿sí? El dejar al lado un cariño, un respeto y una gratitud por todo lo que me ha dado el club y por todo lo que hemos vivido, se generó mucho revuelo porque yo simplemente traté de ser sincero. Y a mí el tiempo realmente me dio la razón. Y no soy el dueño de la verdad, aclaro”, inició.

“Pero son diferentes formas en las que muchos entrenadores ven el fútbol y el futbolista, y ven si puede aportar o no, y eso se respeta. Nunca le falté al respeto. Simplemente dije las palabras que yo sentía y lo que yo viví en experiencia propia. Y quiero aclarar esto porque en ningún momento le falté al respeto, son sus formas”, agregó.

Siguiendo con sus palabras, habló de su presente: “Pero hoy estoy con un entrenador que me da la confianza, que me conoce. Y siempre he dicho que un entrenador o te frustra o te potencia. Y es así como yo veo el fútbol; más allá de hablar con un directivo, a mí si el entrenador me quiere es el único que me incentiva a estar en un proyecto o a no ir. Como en otras ocasiones me tocó que me llamaban entrenadores y al escucharlos pues tomé la decisión de no ir. Y sobre todo ahorita en el mercado pasó”.

“Entonces creo que uno siempre mira el beneficio de cómo te van a potenciar, cómo vas a ayudar y cuál es tu rol dentro de un equipo. Entonces a raíz de eso se toman las decisiones, porque ya no somos niños, ya tenemos una cierta edad —en mi caso 31 años—, donde yo analizo todo, donde quiero jugar y donde realmente me siento importante, y donde sé que puedo ser útil tanto dentro como fuera del campo. Creo que esos son los análisis realmente y profundos que yo hago a raíz del juego. Después la vida, en lo familiar, en los amigos, todo… qué mejor ciudad que estar en Medellín”, continuó sobre su actualidad en Colombia.

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Y cerró: “Entonces, todo el mundo saca lo que tiene dentro de su corazón y sus emociones, que quizás pueden estar equivocados o pueden estar acertados, es así. Así miro la vida y el fútbol y por eso tomo las decisiones. Al que le guste bien, y al que no, pues hermano, es muy respetable todos los sentimientos que tenga”.

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