¿Juega Thiago Almada? La posible formación de River para enfrentar a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura

Coudet pondría al volante ofensivo como titular para recibir al Bicho de La Paternal.

En el Estadio Más Monumental, por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura, River recibe a Argentinos Juniors en búsqueda de lograr su primera victoria en el campeonato y así cortar con una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas.

Debido a la urgencia de resultados positivos, para este encuentro el entrenador del Millonario, Eduardo Coudet, piensa en poner en cancha el mejor equipo posible, teniendo en cuenta que aún tendrá ciertas bajas por lesiones que aún no terminaron de recuperarse.

En este sentido, el ‘Chacho’ podría realizar una variante con respecto al equipo que cayó 1 a 0 contra Tigre en Victoria, con el ingreso del debutante Thiago Almada en lugar de Tomás Galván, y así jugar como mediocampista por la izquierda, cerca de Ángel Correa.

Luego, el equipo sería el mismo con los otros 10 futbolistas. De esta manera, Tobías Andrada se mantendría en la mitad de la cancha, mientras que Francisco Ortega hará lo propio en el lateral izquierdo, teniendo en cuenta que Marcos Acuña continúa recuperándose de un desgarro.

Por otro lado, Coudet tiene otra buena noticia, debido a que el defensor central Tobías Ramírez ya está recuperado de la intervención quirúrgica que se realizó en la rodilla, por lo que cuenta con chances de ser convocado y esperar por su oportunidad en el banco de suplentes.

La posible formación de River para enfrentar a Argentinos Juniors

Así las cosas, el Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán.

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