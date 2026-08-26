Jugador x Jugador: los puntajes de los futbolistas de River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026

Las calificaciones de los jugadores del conjunto Millonario en el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Santiago Beltrán (7): El arquero de River venía teniendo un partido sumamente tranquilo debido a la escasa actividad ofensiva del conjunto colombiano, aunque sí se despachó con una gran atajada ante un disparo de media distancia. Tapó tres disparos en la definición por penales, aunque erró el suyo.

Gonzalo Montiel (7): Jugó un muy interesante partido, sin evidenciar complicaciones en la marca y mostrándose como una opción nítida y permanente en ataque. De hecho, una de sus escaladas derivó en una asistencia para que Driussi abra la cuenta.

Lucas Martínez Quarta (1): No ofrece seguridad ni garantías prácticamente en ningún momento. Más allá de algunos aciertos, se despacha repetidamente con intervenciones sumamente peligrosas. Un par de pérdidas infantiles derivaron en acciones de peligro de la visita, cometió un penal insólito y luego falló el suyo.

Nicolás Otamendi (6): Presencia y carácter durante todo el encuentro, imponiéndose en el juego aéreo y anticipándose de manera repetida. Fue puro corazón, aunque también fue partícipe de algunas salidas en falso condicionadas por su vehemencia.

Marcos Acuña (5): Regresó a las canchas luego de una prolongada ausencia y cumplió, aunque sin brillar. No tuvo problemas en la contención y se mostró muy activo con sus proyecciones. Expuso efectividad dispar en las culminaciones ofensivas.

Aníbal Moreno (6): Sin encandilar con grandes luces, completó uno de sus rendimientos más favorables desde que desembarcó en River. Su actuación se caracterizó por el orden, los aciertos en torno a la ubicación y la precisión en la distribución.

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Tobías Andrada (4): Fue una rueda de auxilio permanente para Moreno, pero continúa sin generar un aporte contundente para el equipo. El volante volvió a mostrarse bastante inexpresivo, moviéndose en una porción de terreno demasiado acotada.

Tobías Andrada con la pelota. (Foto: Prensa River)

Thiago Almada (5): Una vez más, tuvo contacto continuo con la pelota, aunque no siempre le otorgó un destino apropiado. Impresionó aisladamente con atisbos de su notoria calidad, pero le faltó constancia y también algo de brillo en las resoluciones.

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Tomás Galván (5): Ofreció un interesante despliegue, colaborando con la recuperación de la pelota y protagonizando sociedades en el manejo de la pelota. De todos modos, le faltó algo de cambio de ritmo y de agresividad para terminar de lastimar.

Ángel Correa (6): Con intermitencias, aciertos y también errores, se las ingenió para llevar peligro constantemente hacia el arco de Santa Fe. Apoyado en su destreza individual, pero también encontrando caminos desde lo colectivo, se lo vio muy lúcido.

Correa en una de sus intervenciones. (Foto: Prensa River)

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Sebastián Driussi (7): Volvió después de una larga inactividad y llevó peligro de forma constante para la defensa del conjunto colombiano. Es cierto que dilapidó un puñado de oportunidades, pero terminó abriendo el marcador con una buena definición.

Ingresaron:

Fausto Vera (5): No entró nada bien. No logró pesar en la mitad de la cancha y no estuvo fino con la pelota.

Rafael Borré (2): El espíritu de lucha, la entrega y el sacrificio de siempre. Lamentablemente para River, no más que eso. Falló su penal.

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Facundo González (-): Su aparición en el campo de juego no le otorgó firmeza defensiva a River. Erró su penal.

Juan Cruz Meza (-): Otro que ingresó para darle frescura a la mitad de la cancha, pero que no se impuso en ninguna faceta del juego.

Joaquín Freitas (-): Voluntarioso y sacrificado, pero poco claro en sus apariciones.