El gol de Sebastián Driussi para el 1 a 0 de River a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

En su regreso a la titularidad, el delantero destrabó la serie entre el Millonario y el equipo colombiano. Mirá el video.

A River le estaba costando convertirle a Independiente Santa Fe, pero encontró el gol en el arranque del segundo tiempo. Luego de muchas chances desperdiciadas, Sebastián Driussi puso el 1 a 0 para el Millonario, rompiendo el cero en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana.

El goleador había tenido una importantísima cantidad de chances para abrir la cuenta en los primeros 45 minutos, pero no estaba fino en la definición. Sin embargo, luego de un gran envío al segundo palo de Gonzalo Montiel, el 9 llegó a empujarla para hacer estallar al Monumental.

Es el primer gol de Driussi en el semestre, que el pasado fin de semana ante Vélez había sumado sus primeros minutos post lesión y hoy tenía su primera oportunidad como titular. Una vez más, el ex Austin y Zenit deja en claro por qué es fundamental en el equipo.