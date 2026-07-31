El guiño de Franco Mastantuono a River en medio de la incertidumbre por su futuro en Real Madrid: “En familia”

En medio de las especulaciones sobre su próximo destino, el delantero publicó una imagen de su infancia con la camiseta del Millonario.

Mientras su futuro inmediato sigue siendo una incógnita y los rumores sobre una salida a préstamo del Real Madrid no dejan de crecer, Franco Mastantuono volvió a hacer un gesto que no pasó inadvertido entre los hinchas de River. En medio de las especulaciones sobre su próximo destino, el juvenil publicó una imagen de su infancia con la camiseta del Millonario, un recuerdo que rápidamente despertó la ilusión de los fanáticos, aunque por el momento no modifica el escenario de su carrera.

El posteo apareció apenas horas después de que el Real Madrid diera a conocer la lista de convocados para el amistoso frente a Fiorentina, encuentro del que el argentino quedó marginado pese a no presentar problemas físicos.

En ese contexto, Mastantuono compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de cuando era chico junto a su familia, vistiendo la camiseta de River con el número 10 en la espalda. “La escuelita en familia“, escribió como descripción de la publicación, acompañándola con la canción Back In Your Life, de The Rolling Stones.

La imagen fue interpretada por muchos hinchas como un nuevo guiño hacia el club que lo formó, sobre todo después de los rumores que habían vinculado al volante con un posible regreso a Núñez. Sin embargo, esa posibilidad continúa siendo muy lejana debido a que la postura del Real Madrid sigue siendo la misma: si Mastantuono sale en este mercado será únicamente a préstamo y con destino al fútbol europeo.

De hecho, distintos medios españoles aseguran que la dirigencia merengue ya mantuvo conversaciones con el futbolista y consideran que una cesión en una liga de mayor exigencia competitivo es el camino más conveniente para que sume continuidad.

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Italia aparece hoy como el destino con mayores posibilidades, aunque también surgieron otros interesados de las principales ligas europeas. Fiorentina, Benfica y Fulham son algunos de los equipos que fueron mencionados en las últimas semanas como posibles candidatos.

Por eso, más allá del valor simbólico de la publicación y de la nostalgia que despertó entre los hinchas de River, el panorama no cambió. El posteo funcionó como un guiño al club de sus amores y al lugar donde comenzó a construir su carrera, pero el plan del Real Madrid continúa siendo que su próximo paso también se dé en Europa antes de pensar, en algún momento, en un eventual regreso al Monumental.