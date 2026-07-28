La mala planificación de River: Juanfer, los borrados y los cupos para la Sudamericana

A pesar de que la dirigencia le comunicó que debe buscar club, el arquero Jaroszewicz tendrá que quedarse con el primer equipo.

La planificación de River a lo largo del mercado de pases no fue la mejor. Con la llegada de Pablo Longoria, el club emitió un comunicado para afirmar que se iba a desprender de 11 futbolistas, incluyendo a los que iban a disputar la Copa del Mundo con sus respectivas selecciones.

Además de esto, en los últimos días se le comunicó a distintos jugadores de la Reserva que también debían buscarse club ya que no iban a ser tenidos en cuenta con el primer equipo. Dentro de estos casos, hay uno particular, debido a que finalmente tendrá que ser parte de la consideración de Eduardo Coudet.

El mismo es Franco Jaroszewicz, el arquero de 19 años. Esto se debe a que para los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, River tiene cinco cupos para realizar cambios en la lista de buena fe y ya son seis los refuerzos en el plantel, por lo que uno deberá quedar afuera de esta instancia.

Franco Jaroszewicz, arquero de River.

Ante la salida de Franco Armani, son tres los arqueros que quedan en la lista (Beltrán, Centurión y el mismo Jaroszewicz) y por Conmebol por lo menos deben haber tres en la lista de buena fe, por lo que el golero de la Reserva deberá quedarse en la consideración.

Si Jaroszewicz salía de la lista, Jeremías Martinet iba a tener que ingresar en la lista, y de esta manera el Millonario perdería uno de los cinco cambios disponibles, por lo que ahí iban a ser dos los refuerzos los que iban a quedar marginados de los cambios para octavos de final.

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Así las cosas, el arquero de 19 años tendrá que seguir en la planificación de River por lo menos durante los octavos de final de la Copa Sudamericana. En caso de que el equipo clasifique a los cuartos de final, allí podrá realizar otros tres cambios, por lo que podría darse esta sustitución y el ingreso de Martinet.

Los otros errores de River en la planificación

Más allá del comunicado con los jugadores que iban a ser marginados, en el que incluyeron a Matías Galarza Fonda a pesar de su buen rendimiento en el Mundial y que le bajó su precio. Además, marginaron a Matías Viña y para reemplazarlo la intención es fichar a Francisco Ortega por 7 millones de dólares.

En este comunicado, también informaron que tanto Ian Subiabre como Santiago Lencina tenían distintas ofertas para marcharse. En el caso del delantero sigue sin sondeos, mientras que el volante está cerca de ser cedido al Burgos de la segunda división de España.

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Como consecuencia de esto, el plantel viajó a la pretemporada con 18 jugadores, por lo que para el amistoso contra Flamengo el Portugal tuvo que sumar a cuatro jugadores que se encontraban en la Reserva. Es decir, por la cantidad de futbolistas a disposición, no pudo hacer una práctica formal de fútbol durante los entrenamientos.

Uno de los temas más llamativos de esta mala planificación es la salida de Juan Fernando Quintero. El colombiano salió a hablar en contra de Eduardo Coudet por las decisiones que tomó el entrenador y al día siguiente se informó su rescisión de contrato, a pesar de que iba a ser tenido en cuenta y que el club pagó 2.5 millones de dólares por él hace un año.

Por otro lado, al tener cinco cambios en la lista de buena fe, ya un refuerzo quedará afuera de los octavos de final. Quien tiene chances de quedar marginado es Giovanni González, el lateral derecho uruguayo, ya que en ese puesto el titular es Montiel y en caso de una urgencia Ulises Giménez lo podría reemplazar.

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Finalmente, otro error ocurrió con la cesión de Cristian Jaime. Sin tener un jugador que pueda romper el cerrojo defensivo de su rival con gambeta y uno contra uno, el Millonario decidió prestar a este jugar por una temporada a Peñarol de Uruguay, donde está mostrando un buen rendimiento desde su debut.

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