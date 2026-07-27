Reunión clave entre River y Vélez por Tobías Andrada: la postura del jugador y los detalles que restan

Este lunes hubo un encuentro entre dirigencias para intentar alcanzar un acuerdo en una operación que contempla la compra de un porcentaje elevado del pase del jugador.

Mientras River continúa moviéndose en un mercado de pases que todavía no da por terminado, una de las negociaciones más importantes de los últimos días sumó un nuevo capítulo. Con Eduardo Coudet a la espera de seguir reforzando el plantel, este lunes se llevó adelante una reunión clave entre dirigentes del Millonario y Vélez para intentar destrabar definitivamente el pase de Tobías Andrada, uno de los máximos apuntados para potenciar el mediocampo.

Según pudo saber Bolavip, representantes de ambos clubes mantuvieron un encuentro durante la jornada con el objetivo de acercar posiciones y avanzar hacia un acuerdo definitivo. La buena noticia para River es que, desde hace varios días, el futbolista dio el visto bueno para vestir la camiseta del Millonario, por lo que todas las conversaciones pasan exclusivamente por los términos económicos entre las instituciones.

La negociación sigue centrándose en la compra de un porcentaje elevado de la ficha del mediocampista, dejando además establecido otro porcentaje para una futura transferencia. Si bien los números finales todavía no trascendieron, la operación continúa ajustándose sobre esa base.

De hecho, días atrás, la intención inicial del Millonario era adquirir cerca del 80% del pase por una cifra que rondaba entre 7 y 8 millones de dólares. Más adelante, River reformuló su propuesta y presentó una oferta de 4 millones de dólares por el 50% de la ficha, mientras que desde Liniers respondieron que pretendían percibir un monto cercano a los 10 millones de dólares por un porcentaje elevado.

Tobías Andrada lleva días en el radar de River.

Mientras tanto, Andrada sigue formando parte de la estructura futbolística de Vélez. El mediocampista fue titular y disputó los 90 minutos en la victoria frente a Instituto por la primera fecha del Torneo Clausura, una decisión que estuvo alineada con lo que Guillermo Barros Schelotto había anticipado en conferencia de prensa. “Está disponible y lo tengo en mi cabeza desde el arranque“, había asegurado el Mellizo al ser consultado por el futuro del futbolista.

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Sin embargo, puertas adentro de River confían en que la historia pueda resolverse en el corto plazo. Con el deseo del jugador ya manifestado, las conversaciones activas entre ambas dirigencias y una negociación que entró en su etapa más delicada.