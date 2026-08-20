Nicolás Otamendi valoró el empate de River ante Santa Fe por la Copa Sudamericana: “Resultado positivo”

El defensor central destacó mantener el arco en 0 y no perder en la altura de Bogotá.

En el Estadio El Campín, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, River aguantó el resultado y empató 0 a 0 con Independiente Santa Fe de Bogotá, por lo que quedó bien parado de cara a la revancha que se disputará en Núñez.

Seguí la Copa Sudamericana a través de Disney+.

Luego del encuentro, Nicolás Otamendi, el capitán del Millonario, habló con la transmisión oficial del evento, en donde valoró el empate que consiguió su equipo teniendo en cuenta la dificultad de jugar a más de 2600 metros de altura sobre el nivel del mar.

“Obviamente es un resultado positivo porque jugamos fuera de casa y lo importante era mantener el arco en 0”, inició el defensor central que completó los 90 minutos y tuvo una buena performance al tener que marcar al experimentado delantero rival, Hugo Rodallega.

Siguiendo por la misma línea, afirmó que definir de local en el Estadio Más Monumental será importante para poder quedarse con la serie y avanzar a cuartos de final: “Sabemos que definimos en casa y tenemos que llegar de la mejor manera. Nos prepararemos para llegar bien”.

"LO IMPORTANTE ES MANTENER EL ARCO EN CERO" Nicolás Otamendi tras el empate de River ante Santa Fe por la #Sudamericana.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hypYYFVBbi — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2026

Cuándo juega River contra Independiente Santa Fe la revancha de la Copa Sudamericana

El encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana se disputará el próximo miércoles 26 de agosto a partir de las 21.30 horas en el Estadio Más Monumental. El ganador avanzará de ronda y disputará los cuartos de final del certamen.

Publicidad

Datos claves