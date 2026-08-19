La Selección Suiza se lleva a cuatro joyas con raíces argentinas que la rompen en las juveniles de Europa

La selección helvética posó sus ojos en cuatro talentos juveniles de ascendencia argentina. Quiénes son, cómo juegan y por qué la Albiceleste debería seguirles el rastro bien de cerca.

El talento argentino no conoce de fronteras, y las selecciones europeas lo saben muy bien. En las últimas horas, la Selección Suiza ha reclutado a cuatro jóvenes promesas con raíces en nuestro país para integrar sus equipos juveniles.

Se trata de pibes que la están rompiendo en el fútbol suizo y que, al tener doble nacionalidad, abren el debate: ¿los tendrá en el radar la Asociación del Fútbol Argentino para un futuro llamado? Ya sucedió con casos de éxito, como el de Nico Paz, Valentín Carboni o Alejandro Garnacho, o mismo con otros que quedaron relegados en el tiempo como Luka Romero o Tiago Geralnik.

En el canal de YouTube de Bolavip, el periodista César Mosquera habla acerca de estos cuatro europibes que, por ahora, fueron captados por Suiza, pero aún sostienen la posibilidad de ser parte de la Selección Argentina.

A continuación, repasamos caso por caso quiénes son estos cuatro talentos que ya visten la camiseta del país europeo.

Los cuatro europibes que tentó Suiza

Joaquín Coendet

Puesto: Lateral izquierdo.

Lateral izquierdo. Club: Lausanne Sport.

Lausanne Sport. Categoría: 2010 (Sub 16).

2010 (Sub 16). El perfil: de madre argentina, Joaquín destaca por su gran participación ofensiva, su intensidad física y una capacidad inagotable para recorrer toda la banda. Teniendo en cuenta que Argentina siempre busca variantes en el lateral izquierdo, es un nombre para seguir muy de cerca.

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Diego Widmer

Puesto: Lateral derecho.

Lateral derecho. Club: Lausanne.

Lausanne. Categoría: 2010 (Sub 16).

2010 (Sub 16). El perfil: al igual que Coendet, tiene madre argentina y ya es un habitual convocado en la Sub 16 suiza. Sus puntos más fuertes son el despliegue físico y una enorme capacidad defensiva, haciéndose muy fuerte en los duelos individuales.

Benicio Lutz

Puesto: Volante izquierdo.

Volante izquierdo. Club: FC St. Gallen.

FC St. Gallen. Categoría: 2010 (Sub 16).

2010 (Sub 16). El perfil: una de las máximas promesas de su club. Benicio es un mediocampista con muchísima técnica y oficio. Destaca principalmente por su visión de juego y su facilidad para elaborar chances de gol en el campo rival.

Juanma Acosta Leal

Puesto: Volante central.

Volante central. Club: Servette FC.

Servette FC. Categoría: 2011 (Sub 15).

2011 (Sub 15). El perfil: el más chico de la lista, pero con un presente enorme. Nacido en Suiza, pero de padres argentinos, su talento deslumbró a todos a tal punto que ya firmó su primer contrato profesional con el histórico Servette. Acaba de ser recompensado con su primera convocatoria a la Sub 15 helvética.

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El semillero argentino sigue despertando interés en las mejores selecciones de Europa. ¿Levantará el teléfono la AFA para intentar repatriar a alguno de estos pibes antes de que sea tarde?