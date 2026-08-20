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Cuti Romero habló sobre Julián Alvarez en su presentación como refuerzo de Atlético de Madrid: “Lo veo muy bien”

El defensor central dialogó con los medios en conferencia de prensa y allí se refirió a su compañero de equipo.

Cristian Romero en su presentación en Atlético de Madrid.
© Atlético de MadridCristian Romero en su presentación en Atlético de Madrid.

Tras perderse el debut en LaLiga, que terminó con victoria 2 a 0 frente a Málaga en condición de local, el defensor central argentino Cristian Romero fue presentado oficialmente en conferencia de prensa como nuevo refuerzo de Atlético de Madrid.

Dentro de los temas que tocó el ex futbolista de Tottenham, uno de ellos fue la situación de Julián Alvarez, quien tampoco fue citado para jugar por el certamen local, y que finalmente se quedará en el club tras frustrarse su llegada a Barcelona en este mercado de pases.

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“Julián lo veo muy bien. Llegué hace cinco días y lo veo como siempre. Es un chico con ganas de seguir haciendo goles y haciendo divertir a la gente”, inició el defensor central al ser consultado por cómo vio a su compañero en la Selección Argentina.

Siguiendo por la misma línea, se mostró optimista con que la ‘Araña’ tenga una buena temporada y recupere la relación con los hinchas, quienes lo silbaron y mostraron su descontento por el pedido de transferencia: “Lo veo muy metido y eso me pone muy contento”.

El presidente de Atlético de Madrid habló sobre Julián Alvarez

Yo ya dije desde un principio que no se vendía, que era un jugador nuestro y una pieza importante de nuestro equipo. Como pieza importante le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que va a hacer una temporada magnífica”, dijo Enrique Cerezo en conferencia de prensa.

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Siguiendo por la misma línea, se mostró confiado en el que delantero argentino volverá a rendir y ser una de las figuras del equipo comandado por Diego Simeone: “No sé si pedirá perdón, pero Julián es una persona excelente y seguro de que se ganará a la afición en dos partidos”.

Datos claves

  • Cristian Romero fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Atlético de Madrid.
  • Julián Álvarez continuará en el club tras frustrarse su traspaso al Barcelona.
  • Enrique Cerezo aseguró que el delantero argentino no estaba a la venta.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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