El entrenador del Millonario tuvo un entredicho con el atacante colombiano en el primer tiempo y se vio claramente como le dijo: "Cerra el culo".

Eduardo Coudet siempre vivió el fútbol con gran intensidad. Lo hizo de esa manera en su etapa como jugador, en sus inicios como entrenador y lo mantiene hasta los días que corren. Es eufórico, activo mientras la pelota rueda, hace gestos y también grita bastante.

El pasado miércoles, River enfrentó a Santa Fe en el Campín de Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en un partido que terminó 0 a 0 y el Chacho fue protagonista de un insólito momento cuando se cruzó con Rafael Santos Borré.

Corrían los primeros minutos de partido y Coudet estaba eufórico, gritaba, gesticulaba y uno de sus focos fue Rafael Borré, quien le pidió calma y le hizo algún gesto. Ante esa situación, el Chacho -a viva voz- le gritó: “Cerrá el culo”, en clara señal de desaprobación de su actitud de hacerle retrucado.

Chacho Coudet: "Cerrá el culo!"



Es tendencia por su furiosa reacción contra Rafa Santos Borré durante el empate de River frente a Independiente Santa Fe en Colombia. El tenso momento no pasó desapercibido y las imágenes de su enorme enojo se viralizaron rápidamente en las redes… pic.twitter.com/V8n56OdVF0 — Tendencias en X (@TendenciasenX1) August 20, 2026

¿Qué dijo Coudet sobre su cruce con Borré?

El entrenador del Millonario habló en conferencia de prensa y fue consultado por su entredicho con Borré. Chacho dijo al respecto: “Todos imaginamos otro partido. Con los jugadores a veces te cruzás, no le doy importancia no pasa nada. Los conozco a todos, tenemos un nivel desde la parte humana importante, muy bueno”.

Borré no terminó el partido

Fue un duelo complejo para Rafael Santos Borré, que fue la única referencia de área que tuvo el Millonario. Durante gran parte del partido fue quien recibió todos los envíos aéreos, también jugó mucho de espalda con descargas concretas. Es cierto que no tuvo situaciones de peligro, pero la realidad es que River tampoco tuvo tantas. Fue reemplazado a los 15 minutos del complemento luego de realizar un gran desgaste físico.

Publicidad

¿Cuándo juegan River y Santa Fe la revancha?

El Millonario y el León se verán las caras el próximo miércoles 26 de agosto a las 21.30 horas por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro será en el Estadio Monumental de Núñez que muy probablemente tenga 85 mil espectadores. Cabe recordar que el vencedor de esta llave se verá las caras con el ganador del cruce entre Vasco da Gama y Olimpia.

DATOS CLAVE