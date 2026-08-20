Revés para Franco Colapinto: no tendrá las mejoras que Alpine preparó para el GP de Países Bajos

El piloto argentino confirmó que solo el auto de Pierre Gasly tendrá las actualizaciones que el equipo llevó a Zandvoort.

Finalmente, la buena noticia de las mejoras de Alpine para el Gran Premio de Países Bajos no impactarán en Franco Colapinto, al menos este fin de semana. El piloto argentino confirmó que solo el coche Pierre Gasly tendrá las actualizaciones en Zandvoort.

“La fábrica ha trabajado realmente muy duro. Era una actualización que estaba prevista para llegar a Monza y para ambos coches, pero llegó aquí antes de lo esperado, lo cual ya es algo bueno. Por desgracia, solo está disponible para un coche, pero esperemos que funcione y que demuestre que podemos luchar más adelante en la parrilla durante la última parte del año“, comenzó declarando el ex Williams.

Viví la Fórmula 1 en Disney+

De todas formas, Franco dejó en claro que ve con buenos ojos los cambios preparados por el equipo: “En el simulador parece ser muy potente y, si es así, será muy buena para nosotros. Es cierto que cuanto mayor sea la diferencia en carga aerodinámica que consigamos entre ambos coches, mejor será para nosotros”.

“Esperemos que el paquete que traemos sea muy bueno y que nos aporte las mejoras que necesitamos. Por el momento, se ve bien en el simulador y los datos indican que es una mejora muy fuerte y muy grande, así que esperamos poder dar los pasos que necesitamos para luchar contra los Racing Bulls y, ojalá, estar por delante de ellos”, cerró.

Cuando vuelve la Fórmula 1

La máxima categoría del automovilismo regresará a las pistas el fin de semana del 23 de agosto, cuando se reanude la temporada con el Gran Premio de los Países Bajos, que se llevará a cabo en el Mascot Circuit Zandvoort, de la ciudad neerlandesa con el mismo nombre. Como toda la F1, se podrá ver a través de Disney+.